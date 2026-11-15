نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

قُتل أكثر من 50 مدنياً وأصيب العشرات، جراء اشتباكات قبلية دامية بين قبيلتي الرزيقات والهبانية في المناطق الحدودية بين ولايتي جنوب وشرق دارفور غربي السودان، على خلفية خلافات مرتبطة بنهب المواشي، وسط موجة نزوح واسعة من القرى المتضررة.

وأفادت مصادر «العربية/الحدث»، اليوم الأحد، بأن المواجهات اندلعت في مناطق قريبة من محليتي السنطة والفردوس، إثر خلافات تعود إلى عمليات نهب مواشٍ وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي، قبل أن تتطور إلى اشتباكات مسلحة بين مجموعات من القبيلتين.

وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً وعشرات المصابين من الجانبين، مع استمرار الاعتداءات المتبادلة على القرى رغم محاولات التدخل لاحتواء النزاع.

نزوح واسع من عشرات القرى

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن تجدد الاشتباكات واتساع نطاقها دفع سكان عشرات القرى الواقعة في مناطق التماس بين القبيلتين إلى الفرار من منازلهم والتوجه إلى مدن ومناطق مجاورة بحثاً عن الأمان.

وأوضحت أن لجاناً أهلية تدخلت في وقت سابق لمحاولة تسوية الخلافات ووضع حلول لاحتواء الأزمة، إلا أن جهود التهدئة لم تنجح في وقف الاعتداءات المتبادلة، ما أدى إلى تجدد المواجهات.

ولم تتوافر حتى الآن إحصاءات دقيقة بشأن أعداد النازحين أو حجم الخسائر المادية والأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات جراء الاشتباكات.

تعزيزات للدعم السريع لاحتواء المواجهات

وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع، دفعت قوات الدعم السريع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق المتأثرة، بهدف الفصل بين الطرفين ومنع امتداد الاشتباكات إلى مناطق أخرى.

وبحسب المصادر، ألقت القوات القبض على عدد من المشتبه في تورطهم بالأحداث، دون الكشف عن أعدادهم أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، فيما استمرت المواجهات رغم انتشار القوات وتنفيذ عمليات توقيف.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات أهلية متكررة تشهدها مناطق بجنوب دارفور، حيث تتجدد النزاعات بين المجموعات السكانية على خلفية الخلافات المحلية والتنافس على الموارد.

وتفاقم الاشتباكات الجديدة الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، الذي يعاني تداعيات الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، وما صاحبها من موجات نزوح واسعة وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية.