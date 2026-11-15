مصر: أمن البحرين ودول الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمننا القومي

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها البالغين للاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة، باعتبارها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيراً من شأنه تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وأحد ركائز الأمن القومي العربي، مع ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات الراهنة.

