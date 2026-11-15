وزير الخارجية يلتقي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة لبحث تعزيز الشراكة التنموية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 15 نوفمبر، السيد رشيد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة، خلال زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة لترؤس اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر لدور الصندوق في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإسهاماته التمويلية والفنية في المشروعات ذات الأولوية، مؤكداً تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز الشراكة معه.

كما استعرض جهود تطوير منظومة إدارة وحوكمة التمويلات التنموية، والمنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في إطار مجموعة التنسيق العربية، واستكشاف مجالات تمويلية جديدة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، بما يشمل الدعم الفني وبناء القدرات وإعداد الدراسات للمشروعات ذات الأولوية، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.