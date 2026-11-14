غدا.. وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي يجتمعون في إسلام آباد

تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد غدا الأحد، الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلي أمانة المنظمة وهيئاتها التابعة.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان، اليوم السبت، أن الاجتماع يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ويسبقه اجتماع لكبار المسؤولين في الدول الأعضاء، لمراجعة أنشطة المنظمة وبرامجها، وتقييم أعمال هيئاتها التابعة، ووضع اللمسات النهائية على جدول الأعمال ومشروعات الوثائق الختامية تمهيدا لعرضها على الوزراء.

وتسعى باكستان، التي تتولى رئاسة المنظمة خلال الفترة 2026-2027، إلى دفع أهدافها تحت شعار " إحياء العمل الإقليمي من أجل منظمة تعاون اقتصادي أكثر قدرة على الصمود".

كما ستركز رئاسة باكستان على تعزيز الترابط والتكامل الإقليميين، وتوسيع الشراكات، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكدت الخارجية الباكستانية، أن رئاسة إسلام آباد ستتيح فرصة لتعزيز دور منظمة التعاون الاقتصادي باعتبارها منصة للتعاون الإقليمي والحوار والشراكة الاقتصادية، فضلا عن ترسيخ مكانة باكستان مركزا إقليميا للربط بين الدول، وتيسير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والمساهمة في صياغة أجندة التجارة الإقليمية.

وأضافت أن هذه الجهود تستهدف إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، وتحويل مكاسب التعاون الإقليمي إلى تحسينات ملموسة في حياة شعوب الدول الأعضاء.

وفي منشور عبر منصة " إكس "، رحب إسحاق دار بالوفود المشاركة التي بدأت الوصول إلى إسلام آباد، معربا عن تطلعه إلى مناقشات مثمرة تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي ودفع الأولويات المشتركة، ومتمنياً للمشاركين إقامة مثمرة ومميزة في العاصمة الباكستانية.

وكان نائب رئيس الوزراء الباكستاني قد وجه، الشهر الماضي، السلطات المعنية بضرورة ضمان التنسيق الكامل واستكمال الاستعدادات في المواعيد المحددة لاستضافة الاجتماع، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده للتكتل الإقليمي.