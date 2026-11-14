مفاجأة من هواوي.. هاتف nova Flip القادم بشاشة أعرض وتصميم مختلف تمامًا

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن خطط شركة "هواوي" (Huawei) لتغيير تصميم هاتفها القابل للطي القادم (nova Flip).

وتستعد الشركة لطرح الهاتف الجديد بتصميم أعرض وشاشة مختلفة كليًا، لتغيير شكل المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

شاشة عريضة وتصميم مريح لليد

وبحسب تقرير نشره أحد الخبراء عبر منصة "ويبو" (Weibo) الصينية، تجهز هواوي مفاجأة كبيرة لمستخدميها، حيث ستتخلى الشركة عن التصميم الطويل والنحيف المعتاد في أغلب هواتفها القابلة للطي رأسياً.

وبدلًا من ذلك، سيأتي الإصدار الجديد من هاتف (nova Flip) بشاشة داخلية عريضة يبلغ مقاسها 6.3 بوصة.

هذا التصميم العريض يجعل الهاتف مريحًا أكثر عند الإمساك به واستخدامه كشاشة عادية قبل طيه.

كما سيوفر تجربة مشاهدة ممتازة للفيديوهات وتصفح الإنترنت، مقارنة بالشاشات الطويلة التقليدية في هذه الفئة.

وأشارت التسريبات إلى أن شكل الهاتف الخارجي سيشبه كثيراً تصميم هواتف (Pura X) الرائدة من هواوي.

ولكن الشركة ستجري بعض التعديلات الجذابة على الشاشة الخارجية الصغيرة المخصصة لعرض الإشعارات والرسائل السريعة.

معالج متطور وتأجيل لموعد الإطلاق

ولضمان أداء سريع وسلس، تعتزم هواوي تزويد هاتفها الجديد بشريحة معالجة متطورة من عائلة (Kirin 9).

يمثل هذا المعالج العقل المدبر للهاتف، وسيضمن للمستخدمين تشغيل الألعاب الثقيلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دون أي بطء.

ورغم أن التوقعات السابقة رجحت إطلاق الهاتف أواخر العام الحالي، تغيرت الخطط بشكل مفاجئ.

فقد أكدت التسريبات الجديدة تأجيل موعد الإطلاق المنتظر إلى أوائل عام 2027 كأقرب تقدير ممكن.

ويعود سبب هذا التأجيل إلى جدول هواوي المزدحم بإطلاق منتجات أخرى عديدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وبهذه الخطوة، تسعى هواوي لتقديم هاتف متكامل يجمع بين الأناقة وسهولة الاستخدام اليومي المستمر.

وتهدف الشركة لسحب البساط من الشركات المنافسة عبر توفير تصميم عملي يحبه المستخدم العادي، ولا يقتصر فقط على الشكل الجمالي.