هاتف قابل للطي من هواوي بأداء لا يصدق بفضل شريحة Kirin

هاتف هواوي Nova Flip S
هاتف هواوي Nova Flip S
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي، مؤخرا عن إطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Nova Flip S في السوق الصينية، ورغم أن الشركة لم تكشف عن اسم المعالج الذي يشغل الجهاز، فقد تم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالمعالج بفضل برنامج لاختبار الأداء.

معالج Kirin 8000 في قلب Nova Flip S

وتبين أنه يتم تشغيل هاتف هواوي الجديد Huawei Nova Flip S بواسطة معالج Kirin 8000 التابع للشركة، الذي يتميز بتكوين ثماني النوى، ويشمل نواة Cortex-A77 بسرعة 2.4 جيجاهرتز، وثلاث نوى Cortex-A77 بسرعة 2.189 جيجاهرتز، وأربع نوى Cortex-A55 بسرعة 1.84 جيجاهرتز.

جاء ذلك إضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Mali-G610. هذا المعالج نفسه كان قد تم استخدامه في هاتف Huawei Nova Flip الذي تم إطلاقه في الصين في أغسطس من هذا العام.

مواصفات وسعر هاتف Nova Flip S

ويعتبر Nova Flip S أرخص هاتف قابل للطي من هواوي حتى الآن، حيث يبدأ سعره من 3488 يوان (أي ما يعادل 490 دولار).

ويتمتع الهاتف بتصميم مشابه لهاتف Nova Flip الأصلي، مع إضافة ألوان جديدة مثل الأزرق والأسود.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 5.1 من هواوي، مما يوفر تكاملا مميزا للبرمجيات. 

Huawei Nova Flip S

ويحتوي هواوي Nova Flip S، على شاشة خارجية مربعة بقياس 2.14 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 1:1 تدعم الأدوات المصغرة، والحيوانات الأليفة المتحركة، ووظائف التواصل السريعة. 

أما الشاشة الداخلية فهي بدقة 6.94 بوصة من نوع OLED بدقة 2690×1136 بكسل، مع دعم معدل التحديث المتكيف 1– LTPO بتردد 120 هرتز، مما يوفر تجربة مرئية سلسة.

ويتم تشغيل هاتف هواوي Nova Flip S، ببطارية 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات، ما يجعل تجربة الاستخدام طوال اليوم أكثر راحة وسلاسة. 

وفيما يخص التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ما يضمن أداء جيدا في التصوير على الرغم من حجم الهاتف القابل للطي المدمج.

وفي الوقت الحالي، يتوفر Huawei Nova Flip S حصريا في الصين، ولم يتم الكشف عن ما إذا كان الهاتف سيصل إلى أسواق أخرى في المستقبل أم لا.

