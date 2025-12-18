تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غد الجمعة، الموافق 19 ديسمبر، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في إطار الأجواء الشتوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام.

حالة الطقس غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غد الجمعة، سيسوده طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً، حيث سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء وستتراوح درجات الحرارة الصغرى، على المدن الجديدة بالقاهرة من «8» إلى «9» درجة وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من «5» الى «7» درجة.

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً، ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة والصغري على القاهرة انخفاضا ملحوظا، ومتوقع لها أن تسجل 11 درجة صغري ليسود أجواء شتوية شديدة البرودة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الأجواء الشتوية تستمر خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تنخفض درجات الحرارة ببعض المناطق لأقل من 10 درجات خاصة على المدن الجديدة.

كما أشارت إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بداية من اليوم الخميس 18 ديسمبر وحتى الإثنين 22 ديسمبر، على فترات متقطعة.



الظواهر الجوية في الطقس غدا

بالنسبة للظواهر الجوية فيتوقع تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 9:3 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

كما يتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مرسى علم وشلاتين وحلايب على فترات متقطعة، كما تشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح، خاصة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة، وهو ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات الصباح والمساء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الأمواج فيه سيتراوح بين (1.25:0.5) متر.

والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الأمواج: (2.25:1.5) متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 9

6 أكتوبر 21 8

دمنهور 21 10

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 15



الإسماعيلية 22 12

رفح 19 13

كاترين 11 01

الطور 23 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة20 12

مطروح 20 12

الغردقة 23 14

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 10

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 11