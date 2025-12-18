قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
لافروف يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الشراكة الروسية الأفريقية
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غد الجمعة، الموافق 19 ديسمبر، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في إطار الأجواء الشتوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام.

حالة الطقس غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غد الجمعة، سيسوده طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً، حيث سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء وستتراوح درجات الحرارة الصغرى، على المدن الجديدة بالقاهرة من «8» إلى «9» درجة وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من «5» الى «7» درجة. 

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً، ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة والصغري على القاهرة انخفاضا ملحوظا، ومتوقع لها أن تسجل 11 درجة صغري ليسود أجواء شتوية شديدة البرودة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الأجواء الشتوية تستمر خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تنخفض درجات الحرارة ببعض المناطق لأقل من 10 درجات خاصة على المدن الجديدة.

كما أشارت إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بداية من اليوم الخميس 18 ديسمبر وحتى الإثنين 22 ديسمبر، على فترات متقطعة.


الظواهر الجوية في الطقس غدا

بالنسبة للظواهر الجوية فيتوقع تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 9:3 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

كما يتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مرسى علم وشلاتين وحلايب على فترات متقطعة،  كما تشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح، خاصة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة، وهو ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات الصباح والمساء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الأمواج فيه سيتراوح بين (1.25:0.5) متر. 

والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الأمواج: (2.25:1.5) متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة              21     11
العاصمة الإدارية 20      9
6 أكتوبر           21      8
دمنهور             21      10
المنصورة          20     13
الزقازيق           21     12
طنطا               20     13
دمياط             20     14
بورسعيد          20     15

الإسماعيلية      22     12      
رفح                19     13
كاترين            11     01
الطور             23      13
طابا               19      12
شرم الشيخ     24      17
الإسكندرية     20       13
العلمين الجديدة20     12
مطروح           20      12
الغردقة           23      14
شلاتين           26      17
حلايب           24      20
الفيوم            21       11
بني سويف      21      10
المنيا              22      09
أسيوط           22      08
سوهاج           23      10
قنا                 24      09
الأقصر            24      10
أسوان             24     11

تحذير عاجل الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس طقس بارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد