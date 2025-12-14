قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
اليوم.. مواجهة حاسمة بين منتخب مصر للناشئين واليابان في تصفيات أمم إفريقيا
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
اكتشافات أثرية جديدة تعزز مكانة مصر على خريطة الحضارة العالمية.. فيديو
سيول الخير تجتاح وديان جنوب سيناء كأنهار متدفقة.. والمحافظة تُحكم السيطرة دون خسائر
توك شو

حالة الطقس اليوم.. أجواء باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، حالة الطقس في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد أجواءً باردة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، في ظل أجواء شتوية واضحة.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الأجواء

وأوضح البرنامج، نقلًا عن بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات النهار، ويزداد برودة ليلًا، مع نشاط نسبي للرياح على عدد من المناطق، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في المناطق المفتوحة.

وأشار «صباح البلد» إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، تمتد أحيانًا إلى بعض مناطق الوجه البحري، دون تأثير كبير على الحركة اليومية أو الملاحة البحرية.

تحذيرات للمواطنين من التقلبات الجوية

وأكدت الأرصاد، أن حالة الطقس تأتي ضمن التقلبات المعتادة خلال فصل الشتاء، مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار المتابعة لحركة السحب والأحوال الجوية على مدار الساعة.

واختتم البرنامج بتوجيه نصائح للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل، وتوخي الحذر أثناء القيادة في حال سقوط الأمطار أو وجود شبورة مائية على الطرق.

حالة الطقس الطقس اليوم الطقس في مصر

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

