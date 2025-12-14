حالة الطقس اليوم.. أجواء باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، حالة الطقس في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد أجواءً باردة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، في ظل أجواء شتوية واضحة.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الأجواء

وأوضح البرنامج، نقلًا عن بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات النهار، ويزداد برودة ليلًا، مع نشاط نسبي للرياح على عدد من المناطق، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في المناطق المفتوحة.

وأشار «صباح البلد» إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، تمتد أحيانًا إلى بعض مناطق الوجه البحري، دون تأثير كبير على الحركة اليومية أو الملاحة البحرية.

تحذيرات للمواطنين من التقلبات الجوية

وأكدت الأرصاد، أن حالة الطقس تأتي ضمن التقلبات المعتادة خلال فصل الشتاء، مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار المتابعة لحركة السحب والأحوال الجوية على مدار الساعة.

واختتم البرنامج بتوجيه نصائح للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل، وتوخي الحذر أثناء القيادة في حال سقوط الأمطار أو وجود شبورة مائية على الطرق.