نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

أعلن اللواء دكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن أعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة القبول فى أكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2025/2026.



نتيجة القبول فى أكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2025/2026

وقال رئيس أكاديمية الشرطة ان إجمالى ما مثل أمام لجنة الإختيار 16978 طالب وطالبة وأن إجمالى المقويلين منهم 2757 طالب وطالبة.

واضاف رئيس اكاديمية الشرطة ان الطلبة والطالبات المقبولين من بينهم 1000 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة او مايعادلها و1350 طالب وطالبة من الحاصليم على ليسانس الحقوق و50 طالبة من الحاصلين عبى بكالريوس التربية الرياضية و221 طالب وطالبة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المختلفة.



وقال رئيس أكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل داخل مقر الأكاديمية ان اجمالى ما تقدم لكلية الشرطة لهذا العام 48063 طالب ، من بينهم 26262 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية. أو ما يماثلها،و 13828 طالب وذالبة من الحاصلين على ليسانس حقوق و6900 طالب وطالبة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة، و1073 طالبة من الحاصلين على بكالريوس التربية الرياضية.