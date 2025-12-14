قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تكشف عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد كوم الحيتان |صور
أول رد من نتنياهو عن هجوم سيدني: معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

مصطفى الرماح

 أعلن اللواء دكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن أعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة القبول فى أكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2025/2026.


 نتيجة القبول فى أكاديمية الشرطة للعام الدراسى 2025/2026

وقال رئيس أكاديمية الشرطة ان إجمالى ما مثل أمام لجنة الإختيار 16978 طالب وطالبة وأن إجمالى المقويلين منهم 2757 طالب وطالبة.

واضاف رئيس اكاديمية الشرطة ان الطلبة والطالبات المقبولين من بينهم 1000 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة او مايعادلها و1350 طالب وطالبة من الحاصليم على ليسانس الحقوق و50 طالبة من الحاصلين عبى بكالريوس التربية الرياضية و221 طالب وطالبة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المختلفة.


وقال رئيس أكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل داخل مقر الأكاديمية ان اجمالى ما تقدم لكلية الشرطة لهذا العام 48063 طالب ، من بينهم 26262 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية. أو ما يماثلها،و 13828 طالب وذالبة من الحاصلين على ليسانس حقوق و6900 طالب وطالبة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة، و1073 طالبة من الحاصلين على بكالريوس التربية الرياضية.

