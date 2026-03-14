بناء على تعليمات مطار دبي.. مصر للطيران تخفض رحلاتها إلى الإمارات
الداخلية : اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص ادعى اقتحام رجل شرطة مسكنه بالمقطم
بشير التابعي: مجلس الزمالك لازم يستخبى فهم أقل من اسم النادي
وكالة الأنباء اللبنانية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تبذل قصارى جهدها لأخماد نيران الحرب
ريال مدريد يهزم إلتشي برباعية ويواصل الضغط على برشلونة
ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الإسلام وحقوق الآخر
النائب العام بالإمارات يأمر بالقبض على 25 متهما لنشر محتوى مضلل مرتبط بالأحداث الجارية
أحمد موسى: تسليم جوائز لـ 10 فائزين في مسابقة برنامج نورانيات قرآنية ..غدا
وزير المالية: حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا وتحول رقمي شامل لتعزيز الثقة في المنظومة
قرقاش: بعد 1909 هجمات إيرانية ضدنا عراقجي يلقي باللوم علينا
النصر يكتسح الخليج بخماسية نظيفة في الدوري السعودي ويحافظ على الصدارة
العراق: نرفض أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصليات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إبراهيم النجار

مع دخول الحرب علي إيران، أسبوعها الثاني. ومعارضة غالبية الأمريكيين لها. يبدو أن لا نهاية لهذه الحرب. حيث يقول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنها علي وشك الانتهاء. بينما يقول البنتاجون، إنها بدأت للتو. رسائل متناقضة ومربكة وفوضوية. لا يوجد جدول زمني، ولا نهاية واضحة، ولا استراتيجية لما يعتبر نجاحا. فبعد أيام من الحرب، بدأت في إسرائيل، تتبدد رهانات البداية علي اسقاط النظام في طهران. لتحل محلها لهجة أكثر حذرا وضعفا.

 فالتقديرات التي رافقت إنطلاق الحرب، وروجت لإمكان انهيار النظام. أو دفع الشارع الإيراني، إلي اسقاطه. اصطدمت بواقع مختلف. وفق مراقبين ومسئوليين إسرائيليين. نظام متماسك، وقدرة مستمرة علي إدارة المعركة. ومؤشرات إلي أن الحسم أبعد بكثير مما وعد به الإسرائيلييون. هذا التحول يعكس إقرارا متزايدا داخل الأوساط الإسرائيلية. بأن الضربات العسكرية، لم تنتج الانهيار الموعود. فالنظام في الواقع يزداد استقرارا.
وعلي ما يبدو أن اضطرار الإدارة الأمريكية، إلي الكشف المتأخر عن الخسائر البشرية، يزيد من القلق إزاء محاولاتها لإخفاء الخسائر الحقيقية من هذه الحرب. مما أدي إلي ارتفاع الأصوات المعارضة للحرب، علي المستويين الشعبي والتشريعي. 

وفي موازة الخيبة، من صمود إيران، تتصاعد في تل أبيب، مخاوف من أن يتجه ترامب، إلي وقف الحرب سريعا. ومن دون تحقيق الوعود الكبري. وفيما تزداد مؤشرات الخوف والارتباك، في إسرائيل. من حرب لم تحقق ما أعلن في بدايتها. يجمل معلقون الصورة الآن علي النحو التالي. ترامب وناتنياهو، يلعبان بالأرقام والكلمات. التدمير الكامل، يتحول إلي ضرر مؤقت. والانتصار المطلق، إلي جولات متكررة. ويقترحون، إما أن نرفع وتيرة الحرب. وإما أن نعترف بأننا فشلنا.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسماء جلال

بلوك جديد .. أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مسلسل أولاد الراعي

أولاد الراعي الحلقة 25 .. مواجهة بين ماجد المصري وفادية عبد الغني

هالة فاخر ويمنى بدراوي

هالة فاخر: كنت بفكر أبقي مضيفة طيران ولكن جينات الفن انتصرت

بالصور

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

قبل ما تاكل رنجة وفسيخ في العيد.. فوائد مذهلة للبصل الأخضر تحمي من أضرار الأكل المملح

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد