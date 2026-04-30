طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

تشير تقارير صحفية عالمية إلى مستجدات مثيرة تتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مع اقتراب نهاية الموسم الحالي. 

وتزايدت التكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

فنربخشة يدخل على خط المفاوضات

وفقًا لما نشرته صحيفة “A Spor” التركية، فإن نادي فنربخشة يسعى لإبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع محمد صلاح.

وذكرت التقارير أن النادي التركي بدأ بالفعل تحركاته عبر فتح قنوات اتصال مع وكيل اللاعب، رامي عباس، في محاولة لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة.

مطالب مالية ضخمة تعطل الصفقة

أوضحت التقارير أن المفاوضات الأولية بين الطرفين شهدت بعض التعقيدات، خاصة فيما يتعلق بالراتب السنوي الذي يطلبه محمد صلاح. 

وقيل إن النجم المصري يسعى للحصول على نحو 20 مليون يورو سنويًا، وهو رقم اعتبرته إدارة فنربخشة مرتفعًا للغاية، ما قد يشكل عقبة كبيرة أمام إتمام الصفقة.

توقف المفاوضات مؤقتًا

كشفت المصادر أن المحادثات بين فنربخشة ووكيل صلاح توقفت بشكل مؤقت، عقب خسارة الفريق الثقيلة أمام جالطة سراي بثلاثية نظيفة في ربع نهائي كأس تركيا.

وتأتي هذه الهزيمة في وقت يعاني فيه النادي من اضطرابات فنية وإدارية، أبرزها إقالة المدرب دومينيكو تيديسكو.

أرقام صلاح هذا الموسم

على صعيد الأداء، يواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة مع ليفربول، حيث تمكن من تسجيل 12 هدفًا وصناعة 9 أهداف خلال 39 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، مما يعكس أهميته الكبيرة داخل الفريق رغم الشائعات المحيطة بمستقبله.

