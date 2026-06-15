عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على طفل قاد سيارة والده بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" والسير برعونة بأحد الشوارع بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 13 / الجارى وحال قيادته سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه تلاحظ له قيام طفل بقيادة السيارة المشار إليها برعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر فقام بتصويره.



أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ملك (أحد الأشخاص) وقائدها وقت ارتكاب الواقعة نجله (طالب "سن 15") مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الأخير الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو دون علم والده.



تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.