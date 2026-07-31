الوادي الجديد: تجهيز 100 فتاة مقبلة على الزواج ودعم لـ2000 أسرة

أعربت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عن تقديرها للدور المجتمعي للجمعية الشرعية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين .

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية على دعم 100 فتاة من المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، تشمل تجهيزات ومستلزمات الزواج من أجهزة كهربائية ومفروشات، بما يسهم في تيسير بدء حياة أسرية كريمة للفتيات المستحقات، وتقديم الدعم المالي والعيني لـ 2000 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعكس الدور الإنساني الذي تضطلع به مؤسسات العمل الأهلي في خدمة المجتمع.

كما تناول اللقاء، بحث الموقف التنفيذي لمركز "الرحمة المهداة" لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، لاستكمال أعمال التجهيزات النهائية واللاندسكيب؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي خلال العيد القومي للمحافظة.