وفاة شاب صعقا بالكهرباء في دمياط ولحقت به والدته حزنًا عند وصول جثمانه

خيّمت حالة من الحزن على أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد وفاة الشاب عبد الله إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء أداء عمله بمحافظة دمياط، في حادث مأساوي أنهى حياته بصورة مفاجئة.



ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، إذ تحولت لحظات استقبال جثمان الفقيد إلى فاجعة جديدة، بعدما فارقت والدته الحياة متأثرة بصدمة وحزن شديدين فور وصول جثمان نجلها إلى مسقط رأسه، في مشهد أبكى الأهالي وأثار حالة واسعة من التعاطف.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة، معبرين عن بالغ حزنهم لما تعرضت له الأسرة، فيما انهالت الدعوات للفقيدين بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله ذويهما الصبر والسلوان.

وأكد عدد من أهالي المنطقة أن رحيل الأم وابنها في وقت متقارب ترك أثرًا بالغًا في نفوس الجميع، واصفين الواقعة بأنها من أكثر المواقف الإنسانية إيلامًا التي شهدتها المدينة خلال الفترة الأخيرة، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.