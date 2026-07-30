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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية : لا تهاون في حماية الترع والمصارف والحفاظ على البيئة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة جهود رفع تراكمات المخلفات من المجاري المائية، ومراجعة معدلات تنفيذ أعمال التطهير بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لخطة المحافظة للحفاظ على كفاءة الترع والمصارف وتحسين المظهر الحضاري والبيئي.


جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس محمود القوني وكيل وزارة الموارد المائية والري بالقليوبية، ومديري إدارة المخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال رفع المخلفات من الترع والمصارف، وموقف معدات الحملة الميكانيكية والإمكانات المتاحة، موجهًا بحسن توزيع المعدات وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز ويسهم في سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.


وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات أولًا بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين إدارة المخلفات الصلبة ومديرية الموارد المائية والري، وسرعة حصر جميع أماكن تراكمات المخلفات على جانبي الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ووضع خطة عمل واضحة بأولويات التنفيذ لضمان الانتهاء منها في أسرع وقت.


كما وجّه المحافظ بسرعة تفعيل منظومة الجمع السكني للمخلفات داخل القرى، باعتبارها أحد الحلول الأساسية للحد من إلقاء المخلفات في المجاري المائية، مؤكدًا أهمية تكثيف حملات التوعية للمواطنين بخطورة هذه الممارسات على البيئة والصحة العامة.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الحفاظ على المجاري المائية من التلوث، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي تراكمات جديدة، بما يضمن الحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية المجاري المائية أعمال التطهير

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