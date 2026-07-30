مدرب كوريا الجنوبية السابق يخضع لجلسة استماع أمام البرلمان بسبب الإقصاء من المونديال

خضع هونج ميونج بو، المدير الفني السابق لمنتخب كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، لجلسة استماع أمام البرلمان الكوري، على خلفية خروج المنتخب من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، وسط انتقادات واسعة لأداء الفريق ولإدارة الاتحاد الكوري لكرة القدم.

وجاءت الجلسة أمام لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بالجمعية الوطنية الكورية، التي فتحت تحقيقًا في أسباب الإخفاق بالمونديال، إلى جانب بحث طريقة تعيين هونغ ميونغ بو مديرًا فنيًا للمنتخب وإدارة الاتحاد الكوري لكرة القدم.

وكان هونغ ميونغ بو قد تقدم باستقالته عقب خروج كوريا الجنوبية من كأس العالم، بعدما احتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، إثر الفوز على التشيك بنتيجة 2-1، ثم الخسارة أمام المكسيك وجنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في المباراتين.

وأعلن المدرب السابق في وقت سابق استعداده للمثول أمام البرلمان، مؤكدًا تحمله مسؤولية نتائج المنتخب، وعدم تهربه من الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالفشل في المونديال.

وتأتي جلسة الاستماع في ظل أزمة كبيرة يعيشها الاتحاد الكوري، بعدما أثارت طريقة تعيين هونغ ميونغ بو عام 2024 جدلًا واسعًا، إضافة إلى مطالبات بإصلاح منظومة إدارة كرة القدم في البلاد عقب الخروج المبكر من كأس العالم.