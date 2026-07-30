محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء وتجهيز المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة الخارجة، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98%، وذلك للوقوف على مستوى الجاهزية النهائية تمهيدًا لاستكمال إجراءات إدراجه بتنسيق الجامعات للعام الجامعي المقبل.

تجهيز المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

واطلعت المحافظ على الموقف التنفيذي لكافة مكونات المشروع المقام على مساحة ‎6433‏ متر مسطح بإجمالي 3 أبنية لشؤون التعليم والإدارة، والتي شملت استكمال أعمال رفع الكفاءة والتشطيبات النهائية، إلى جانب التجهيزات التعليمية والإدارية والبنية التكنولوجية، وشبكات المرافق وأنظمة السلامة والحماية المدنية، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية متكاملة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي.

وشددت على سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية؛ تمهيدًا لاستقبال لجان المعاينة المختصة واستكمال إجراءات التنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لإدراج المعهد ضمن تنسيق الجامعات، بما يعزز فرص إتاحة تعليم تكنولوجي متخصص لأبناء المحافظة، ويلبي احتياجات سوق العمل الداعم لمسارات التنمية المستدامة بالمحافظة.