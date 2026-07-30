تخفيض الحد الأدنى المعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا بشمال سيناء

وافق مجلس الوزراء على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع "شركة ترايدنت للوجستيات والخدمات" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بظهير ميناء الإسكندرية البحري، بغرض إقامة مشروع لوجستي بنظام المناطق الحرة الخاصة، لاستقبال وتفريغ وتخزين وتعبئة الخامات الكيماوية السائبة الواردة إلى ميناء الإسكندرية، وإعادة تعبئتها وتصديرها للخارج بعد استيفاء احتياجات السوق المحلية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقاً مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للضوابط التي سبق إقرارها في هذا الشأن، والتي تتضمن أن يكون الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء، وأن يكون الحصول على المرحلتين الإعدادية والثانوية كاملا من المحافظة، وأن يكون منح الأولوية للالتحاق بجامعات المحافظة والمنطقة الجغرافية المحيطة بها.