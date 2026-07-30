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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنسيق على الأبواب.. التعليم العالي تعلن جاهزية الموقع الإلكتروني وتوجه رسائل للطلاب

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
محمد البدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

مع اقتراب انطلاق تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، تكثف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها لضمان سير عملية تسجيل الرغبات بسهولة ودقة، في ظل ترقب مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأسرهم.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

توفير الدعم الفني والإرشادي

 وتؤكد الوزارة جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني للعمل بكفاءة على مدار الساعة، مع توفير الدعم الفني والإرشادي داخل الجامعات الحكومية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للتعريف بالجامعات المعتمدة والتخصصات الحديثة، بما يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات سليمة عند اختيار مستقبلهم الجامعي، ويجنبهم الوقوع ضحية للكيانات التعليمية الوهمية أو الأخطاء أثناء تسجيل الرغبات.

مكتب التنسيق الإلكتروني

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق الإلكتروني أصبح جاهزًا بالكامل لاستقبال رغبات طلاب الثانوية العامة، موضحًا أن الموقع خضع لاختبارات فنية مسبقة أثبتت استقراره الكامل، بما يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع على مدار 24 ساعة طوال فترة التنسيق.

تسليم الطلاب شهادات النجاح

وأوضح عبدالغفار أن الوزارة ستبدأ إجراءات التنسيق فور تسلم النتائج الرسمية من وزارة التربية والتعليم، على أن يتم بعد ذلك تسليم الطلاب شهادات النجاح التي تتضمن الرقم السري الخاص بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، تمهيدًا لإجراء التحليل الإحصائي وتحديد الحدود الدنيا لمراحل التنسيق المختلفة.

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وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي أطلقت حملة توعوية موسعة تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، للتعريف بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة، والجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب إبراز التخصصات الحديثة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، في إطار مواجهة ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية.

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وأضاف أن الحملة تتضمن مواد إرشادية وفيديوهات توضيحية تشرح خطوات تسجيل الرغبات، وآليات ترتيبها بالشكل الصحيح، مع توضيح قواعد التوزيع الجغرافي، بما يساعد الطلاب على استكمال إجراءات التنسيق بسهولة ودقة.

معامل الحاسب الآلي أمام الطلاب

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الجامعات الحكومية ستفتح معامل الحاسب الآلي أمام الطلاب طوال فترة التنسيق، مع توفير فرق من المختصين والمرشدين لتقديم الدعم الفني والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بتسجيل الرغبات.

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وشدد عبدالغفار على أن الطالب يملك حرية تعديل رغباته طوال فترة المرحلة التي تستمر خمسة أيام، مؤكدًا أن مكتب التنسيق يعتمد آخر تعديل يقوم به الطالب قبل إغلاق باب التسجيل، داعيًا الطلاب إلى مراجعة رغباتهم جيدًا والتأكد من ترتيبها بدقة قبل انتهاء المدة المحددة.

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