اخبار السيارات | نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد.. أودي Q9 موديل الرياضية.. ميتسوبيشي باجيرو تظهر لأول مرة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا جراند هايلاندر هايبرد ماكس، وتنتمي جراند هايلاندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q9 موديل 2027، وتنتمي Q9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وأنيقا، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي ام دبليو X7، ومرسيدس GLS.

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي باجيرو موديل 2027، وتنتمي باجيرو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا لاندكروزر ونيسان باترول .