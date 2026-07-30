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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة مدوية.. آرني سلوت يدخل حسابات الأهلي السعودي

ارني سلوت
ارني سلوت
يارا أمين
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت شبكة TalkSPORT البريطانية أن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني السابق لليفربول، أصبح أحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الأهلي السعودي، حال رحيل الألماني ماتياس يايسله خلال الفترة الحالية.

وبحسب التقرير، بدأت إدارة الأهلي في التحرك للبحث عن مدرب جديد، بعدما اقترب يايسله من تولي تدريب نيوكاسل يونايتد، خلفًا للإنجليزي إيدي هاو، الذي يستعد لمغادرة منصبه بعد نهاية مشواره مع "الماكبايس".

وأشار التقرير إلى أن سلوت يتصدر قائمة الأسماء المطروحة، مستفيدًا من خبراته الأوروبية، إذ لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ منذ رحيله عن ليفربول في مايو الماضي، كما سبق أن ارتبط اسمه بتدريب عدة أندية ومنتخبات خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت الشبكة أن البرتغالي فيتور بيريرا يعد أيضًا من بين المرشحين، خاصة أنه يمتلك خبرة سابقة في الدوري السعودي، كما سبق له تدريب الأهلي في عام 2013.

وكان يايسله قد تولى تدريب الأهلي السعودي في صيف 2023، وحقق نجاحات بارزة مع الفريق، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختين متتاليتين، قبل أن يصبح المرشح الأول لتولي تدريب نيوكاسل خلال الموسم الجديد.

شبكة talkSPORT آرني سلوت ليفربول نادي الأهلي السعودي الأهلي السعودي ماتياس يايسله

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