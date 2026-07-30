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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب الغد: المرحلة الراهنة تتطلب الاصطفاف خلف الدولة المصرية

المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد
المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد
معتز الخصوصي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن البيان الصادر عن الحكومة بشأن واقعة استهداف إحدى ناقلات الغاز بواسطة طائرة مسيرة يعكس نهج الدولة المصرية القائم على الشفافية والمسؤولية، وحرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق في التوقيت الذي تفرضه اعتبارات الأمن القومي، بعيدًا عن التسرع أو تداول معلومات غير مكتملة.

وقال رئيس حزب الغد إن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات وطنية محترفة قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن تأخر الإعلان عن بعض التفاصيل في مثل هذه الوقائع لا يعني غياب الشفافية، وإنما يأتي حفاظًا على سلامة الإجراءات الأمنية والفنية، وهو نهج تتبعه جميع الدول التي تحترم أمنها القومي.

وأضاف رئيس حزب الغد، أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وعدم منح الفرصة لمروجي الأكاذيب والشائعات الذين يستغلون مثل هذه الأحداث لمحاولة إثارة البلبلة والتشكيك في قدرة الدولة على إدارة الملفات الحساسة.

وشدد المهندس موسى مصطفى موسى على أن الشعب المصري أثبت في مختلف المواقف أنه يتمتع بدرجة كبيرة من الوعي والإدراك، وهو ما ساهم في إفشال العديد من المحاولات التي استهدفت زعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن الالتفاف حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على أن الثقة في مؤسسات الدولة، والاعتماد على البيانات الرسمية، ورفض الانسياق خلف الصفحات والمنصات المعادية، تمثل جميعها مسؤولية وطنية مشتركة، تسهم في تعزيز الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري.

المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الحكومة ناقلات الغاز طائرة مسيرة

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