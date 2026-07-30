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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
محمد نبيل
نتيجة الثانوية العامة 2026

لم يعد الفنان التونسي ظافر العابدين مجرد ممثل يراهن على حضوره أمام الكاميرا، بل بات واحداً من أبرز الأسماء العربية التي تسعى إلى تقديم سينما تحمل رؤية فكرية وإنسانية تتجاوز حدود الترفيه. 

وخلال فيلمه الأحدث كمخرج “صوفيا”، يخوض ظافر العابدين تجربته الإخراجية برؤية تنحاز للهوية، وتواجه الصور النمطية التي طالما التصقت بالعرب في السينما الغربية، مقدما عملا يعكس إيمانا بأن الفن قادر على تصحيح المفاهيم وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

الفيلم افتتح مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، وهو المهرجان الذي يعتبره ظافر من بين أقرب المهرجانات العربية إلى قلبه، حيث حظى بحضوره أكثر من مرة بأكثر من صفة.
 

وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد الفنان ظافر العابدين أنه خلال تنفيذ هذا العمل لم يشعر بأنه يؤدي دور الممثل فقط، بقدر ما عاش التجربة بعقلية المخرج والكاتب في آنٍ واحد، مشيراً إلى أن المشروع شكل تحدياً استثنائيا فرض عليه الانشغال بأدق التفاصيل لضمان خروج الفيلم بأفضل صورة فنية ممكنة.
 

وأوضح العابدين أن الفيلم يقوم في جوهره على تفكيك الأحكام المسبقة التي يواجهها العرب، سواء داخل مجتمعاتهم أو في العالم الغربي، مؤكداً أن رسالته الأساسية تنطلق من الإيمان بقيمة التعايش والسلام. 

وقال: "نحن نعيش لنكون دائماً في سلام"، مضيفاً أنه لطالما شاهد أعمالا تقدم العرب في قوالب سلبية ومختزلة، وهو ما دفعه إلى تقديم فيلم يمنحهم الحق في رواية قصصهم بأصواتهم، بعيداً عن الصور النمطية والأحكام الجاهزة.
 

وكشف العابدين أن رحلة كتابة الفيلم استغرقت أكثر من عشر سنوات، وهي فترة طويلة تعكس حجم الرهان الذي خاضه، مؤكداً أنه لم يفقد الأمل يوما في رؤية المشروع يخرج إلى النور، حتى أصبح واقعاً يعبر عن قناعاته الفنية والإنسانية.
 

وشدد على أن نجاح أي عمل سينمائي لا يعتمد على المخرج وحده، رغم أهمية دوره المحوري، بل يرتبط أيضاً بقدرته على اختيار فريق عمل يمتلك الذكاء والاحترافية والإيمان بالرؤية نفسها. 

وأوضح أنه استمتع بالتجربة كممثل، خاصة أن مرحلة الكتابة مرت بتطورات ومراجعات عميقة أسهمت في صقل العمل، وهو ما انعكس في النهاية على جودة الفيلم ومستواه الفني.

ظافر العابدين فيلم صوفيا عمان السينمائي

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ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

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