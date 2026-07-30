موجة حارة من الخميس إلى الاثنين المقبل.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، حيث تتعرض البلاد لموجة طقس حارة مستمرة حتى الأسبوع الأول من أغسطس.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.

موجة حارة اليوم الخميس

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد العامل الرئيسي في زيادة الإحساس بالحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة القيم الفعلية بعدة درجات في عدد من المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

أجواء شديدة الحرارة

وذكرت الهيئة أن الطقس اليوم، الخميس، سوف يكون رطب خلال الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المحافظات، بينما يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية.

ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا فيسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ما يجعل الشعور بالحرارة مستمرا نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة.

حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 30 يوليو 2026 إلى الاثنين 03 أغسطس 2026.

ويسود هذه الفترة طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة.

وتشهد هذه الفترة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية: من (30 إلى 31)، وعلى ​القاهرة والوجه البحري: من (37 إلى 38) وعلى ​جنوب البلاد: من (39 إلى 44).

درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء، ستكون على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الجمعة: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

السبت: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

الأحد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة.

الإثنين: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

الثلاثاء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية

الجمعة: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

السبت: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

الأحد: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

الإثنين: العظمى 31 درجة والمحسوسة 35 درجة.

الثلاثاء: العظمى 30 درجة والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد:

الجمعة: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

السبت: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.

الأحد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة.

الإثنين: العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة.

الثلاثاء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد:

الجمعة: العظمى 43 درجة والمحسوسة 45 درجة.

السبت: العظمى 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

الأحد: العظمى 46 درجة والمحسوسة 47 درجة.

الإثنين: العظمى 43 درجة والمحسوسة 46 درجة.

الثلاثاء: العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.