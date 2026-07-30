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مسيرات أوكرانية تستهدف 5 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرات أوكرانية تستهدف 5 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية أن قواتها نفذت هجمات بعيدة المدى على مصفاة النفط الرئيسية في منطقة بيرم الروسية.

ومن جانبه، زعم قائد سلاح المسيرات الأوكراني استهداف قواته قاعدة روسية لتخزين المسيرات البحرية في شبه جزيرة القرم بجانب إستهداف 5 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود.

في المقابل ، نجحت القوات الروسية في  تحرير وحدات مجموعة قوات "المركز" بلدة كراسنويارسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية وكذا تحرير وحدات مجموعة قوات "الشمال" بلدة يورتشنكوفو بمقاطعة خاركوف وموغريتسا ومالايا سلوبونكا بمقاطعة سومي.


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 جنديا، و3 مدرعات ومحطتين للحرب الإلكترونية خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 350 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية. كما كبدت وحدات مجموعة قوات "الشرق" القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 375 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة الروسية إلى أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 155 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

وخُتم البيان الروسي بالقول : تم تدمير منصة إطلاق نظام صواريخ أرض-جو من طراز "بيتشورا" إضافة إلى مرافق البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

قيادة الأركان الأوكرانية مصفاة نفط روسية سلاح المسيرات الأوكراني البحر الأسود

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