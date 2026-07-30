روسيا تعلن تعرض مصنع "ماياك للذخائر" في كييف لأضرار بالغة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض مصنع "ماياك" في كييف، الذي ينتج المكونات والرؤوس الحربية والصواعق والذخائر ومعززات الإطلاق للطائرات المسيرة الهجومية، لأضرار.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها : ألحقت غارة جوية في لفوف أضرارا بمنشآت لإصلاح الطائرات تقوم بصيانة المحركات المستخدمة في صواريخ FP-5 “فلامينغو” ، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية هاجمت شركة "المصنع الكهروتقني" المساهمة العامة في كييف التي تنتج طائرات استطلاع وطائرات هجومية مسيرة.



وأشارت الدفاع الروسية إلى تعرض مصنع كيميائي ينتج مكونات ووقود صواريخ كروز لأضرار في غارة جوية بمنطقة ريفني.





كما تعرض مصنع للصواريخ ينتج إلكترونيات محمولة على متن الصواريخ ونظام رادار "نبتون-إم دي" ونظام مماثل لنظام الدفاع الجوي "إس-300" لأضرار في غارة جوية على لفوف.



وبيًنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مصنعا لبناء السفن في كريفوي روغ ينتج طائرات وقوارب مسيرة.



وختمت الدفاع الروسية بالقول: تعرض مؤسسة تعمل في إنتاج صواريخ "فلامينجو" و"نبتون-إم دي" التي كانت تجري اختبارات على صاروخ "غروم-2" لأضرار بمنطقة إيفانو فرانكيفسك.

