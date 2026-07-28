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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية : تدمير 356 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

الدفاع الروسية : تدمير 356 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
الدفاع الروسية : تدمير 356 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/ ، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي، أسقطت 356 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق روسية متفرقة.

و ذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت و دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 356 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من الأقاليم الروسية وبحر آزوف.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم /الثلاثاء/ بأن القوات المسلحة الروسية دمرت عددا من المجموعات القتالية و الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي خاركوف وسومي.

وقالت المصادر ،في تصريح، إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية حاولت إعادة نشر خمس مجموعات قتالية في مواقع متقدمة قرب بلدة بيلي كولوديز، وتم رصد تحركاتها من خلال عمليات استطلاع؛ ما أدى إلى تدمير القوات و المعدات العسكرية، مضيفة أن قوات هجومية أخرى تابعة لقوات نظام كييف لاقت مصيراً مماثلاً في مقاطعة سومي.

و أشارت إلى أنه بالقرب من بلدة نوفايا سيتش ومدينة خوتين، شنّت القوات الأوكرانية ، مستخدمة مجموعات هجومية من اللواء 71 المستقل للبنادق الآلية وفوج الهجوم المستقل 225، هجمات مضادة، وتم تدمير القوات الأوكرانية نتيجة لقصف ناري مشترك.

وزارة الدفاع الروسية أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيرة أوكرانية الأقاليم الروسية

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