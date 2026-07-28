63.5 مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع على التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2026

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن وكالة "فيتش" بعنوان "آفاق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي توقع استمرار النمو القوي لقطاع التجارة الإلكترونية بالمنطقة، مع تصدر السعودية ومصر والإمارات لأسواق تلك التجارة.

وأوضح التقرير أن إجمالي إنفاق الأسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على السلع الاستهلاكية عبر القنوات الإلكترونية من المتوقع أن يصل إلى 63.5 مليار دولار خلال عام 2026، بزيادة سنوية تبلغ 8%، مدفوعا بالتوسع في استخدام التقنيات الرقمية، وارتفاع ثقة المستهلكين في التسوق الإلكتروني، إلى جانب التطور المستمر في البنية التحتية لوسائل الدفع والتوصيل.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي عبر القنوات الإلكترونية سيواصل نموه بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 7% خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ليصل إلى نحو 82.6 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد التقرير أن السعودية ستظل أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في المنطقة، مع توقع وصول الإنفاق عبر القنوات الإلكترونية إلى 17.8 مليار دولار خلال عام 2026، فيما ستواصل مصر والإمارات قيادة معدلات النمو، بينما تستمر أسواق خليجية أخرى، مثل البحرين وسلطنة عمان، في التوسع بوتيرة مستقرة.

ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية ستستحوذ على ما بين 7% و10% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في عام 2026، مقارنة بما يتراوح بين 4% و7% في عام 2019 قبل جائحة "كوفيد-19"، بما يعكس استمرار التحول في سلوك المستهلكين نحو التسوق الرقمي.

وفيما يتعلق بمصر، أوضح التقرير أن التركيبة السكانية المصرية تمثل عاملا داعما لتطور قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل ارتفاع نسبة الشباب، وهو ما يعزز حجم الإنفاق عبر القنوات الإلكترونية، ويجعل السوق المصرية من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة.

وأضاف أن هذه التركيبة السكانية ستدفع الشركات إلى التركيز على تطوير المنصات المخصصة للهواتف الذكية، وتقديم تجارب تسوق تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في بناء العلامات التجارية وتكامل قنوات البيع مع الحفاظ على سهولة استخدام المنصات.

وأشار التقرير كذلك إلى أن ارتفاع معدلات التحضر في المنطقة يمثل ميزة رئيسة لنمو التجارة الإلكترونية، حيث توفر المدن الكبرى، مثل القاهرة والرياض ودبي وجدة، بيئة مواتية لتسريع عمليات التوصيل، وخفض تكلفتها، مع ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل الدفع الرقمية.

وأوضح أن الهواتف الذكية أصبحت المحرك الأساسي للتجارة الإلكترونية في المنطقة، إذ تمثل التجارة عبر الهاتف المحمول أكثر من 60% من إجمالي المعاملات الإلكترونية في السعودية والإمارات، وهو ما يدفع شركات التجزئة إلى تطوير تطبيقاتها وتبسيط تجربة الشراء.

كما أكد التقرير تنامي دور منصات التواصل الاجتماعي، مثل "إنستجرام" و"تيك توك" و"سناب شات"، التي تحولت من منصات للتسويق إلى قنوات مباشرة للبيع، من خلال التعاون مع المؤثرين، والبث المباشر للتسوق، وإتاحة الشراء داخل التطبيقات.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن قطاع المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد تحولا متسارعا، مع تراجع الاعتماد على الدفع عند الاستلام لصالح المحافظ الرقمية والحلول الإلكترونية، مدعوما بالمبادرات الحكومية لتعزيز الشمول المالي، والتوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز مستقبل التجارة الإلكترونية في المنطقة.