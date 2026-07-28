بدون مواد حافظة.. طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل لانشون اللحمة فى المنزل.
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
لانشون اللحمة
المكونات:
1/2 كيلو لحمة مفرومة ناعمة
4 ملاعق جبنة كريمية
2 بيضة كبيرة
بياض 3 بيضات
3 ملاعق كبيرة بابريكا
ملعقة ثوم مهروس
ملعقة كبيرة بصل بودرة
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل أسود
عود قرفة
مكعب مرقة دجاج
3 أوراق لورا
طريقة عمل اللانشون باللحمة:
- فى العجان الكهربائى نخلط اللحم والجبن على سرعة عالية حتى يمتزجا بشكل جيد
- نضيف البيض وبياضه ونتابع الخفق على سرعة عالية
- نضيف الثوم المهروس والبصل البودرة والملح والفلفل والبابريكا ونواصل الخفق
- نستمر فى الخفق حتى تصبح لدينا عجينة لحم طرى
اللحمة بعد فرمها جيدًا
اللحمة بعد فرمها جيدًا
- نخرج عجينة اللحمة من العجان ونفردها على ورق ثلاجة بلاستيكى
- نبدأ لف مزيج العجينة على شكل أسطوانى ونشدها جيدًا أثناء اللف حتى نضغط اللحم جيدًا
- نلف البلاستيك الزائد من الطرفين جيدًا لنغلق الأسطوانة من الطرفين
لف الاسطوانة بورق الألومنيوم
لف الأسطوانة بورق الألومنيوم
- نعيد لف الأسطوانة بورق الألومنيوم كى نتأكد من إغلاقه بإحكام
- على النار نملأ وعاء بالماء ونتركه يغلى ثم نضيف له ورق اللورا والقرفة ومرقة الدجاج
- نضع أسطوانة اللحمة فى الماء لنسلقها 45 دقيقة تقريبًا أو حتى ينضج تمامًا
- نخرج اللحمة من الماء ثم نضعها فى الثلاجة لتبرد تمامًا وتتماسك
- لا نخرجه من الثلاجة قبل 5 ساعات حتى يتماسك جيدًا ونقطعه إلى دوائر رفيعة ونستعمله