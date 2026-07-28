الصفقة باظت.. كواليس توقف مفاوضات محمد صلاح مع بشكتاش

تواصلت حالة الغموض بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن استمرار تعثر مفاوضاته مع نادي بشكتاش، رغم اقتراب الطرفين في وقت سابق من التوصل إلى اتفاق.

وذكرت صحيفة صباح سبور أن إدارة بشكتاش أنهت معظم الجوانب المالية الخاصة بالصفقة، حيث وافقت على منح قائد منتخب مصر راتبًا سنويًا يصل إلى 20 مليون يورو، متضمنًا الحوافز والمكافآت، كما تم تقليص عمولة وكيل أعماله رامي عباس من 7.5 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو.

ورغم ذلك، توقفت المفاوضات عند ملف الحقوق التجارية، بعدما طالب معسكر محمد صلاح بالحصول على نسبة كبيرة من عائدات استغلال صورته التجارية، إضافة إلى نسبة من مبيعات القمصان والمنتجات الرسمية داخل تركيا، مع الاحتفاظ بكامل العوائد الخاصة بالسوق المصرية.

وأكد التقرير أن إدارة بشكتاش اعتبرت هذه المطالب تتجاوز الإطار الذي تعتمده في تعاقداتها، ما أدى إلى تجميد المفاوضات في انتظار موقف اللاعب النهائي.

من جانبه، أوضح المدير الرياضي للنادي، أوندير أوزين، أن العرض المقدم لمحمد صلاح لا يزال قائمًا دون أي تعديلات، مشيرًا إلى أن النادي لن يقدم عرضًا جديدًا، بينما أصبح القرار النهائي في يداللاعب وممثليه.

وأضاف أن مسؤولي بشكتاش علموا بوجود اهتمام من أندية أخرى بالحصول على خدمات النجم المصري، وهو ما يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن وجهته المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما أصبح محمد صلاح لاعبًا حرًا عقب انتهاء عقده مع ليفربول، منهياً رحلة استمرت تسعة مواسم مع النادي الإنجليزي، حقق خلالها العديد من البطولات والأرقام القياسية، ليظل أحد أبرز الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات الصيفية.