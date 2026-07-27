مدير بشكتاش يهاجم رامي عباس : مطالب وكيل صلاح المالية أوقفت المفاوضات

شنّ المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي هجومًا على رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، كاشفًا عن الأسباب التي أدت إلى توقف المفاوضات بين الطرفين.

وقال المدير الرياضي، خلال مؤتمر صحفي، إن المفاوضات شهدت ظهور مطالب مالية من جانب وكيل اللاعب، وصفها بأنها قد تُدخل النادي في مأزق مالي، مضيفًا أنه يعتقد أن محمد صلاح نفسه لا يعلم بهذه المطالب.

وأوضح أن وكيل اللاعب طلب الحصول على مقابل مالي يتعلق بحقوق الصور، مؤكدًا أن القيمة المطلوبة لم يسبق للنادي أن منحها لأي لاعب أو موظف من قبل.

وأضاف أن إدارة بشكتاش وضعت حدودًا واضحة في المفاوضات، مشيرًا إلى أن رئيس النادي رفض تجاوز اللوائح المنظمة لعمل الأندية، خاصة فيما يتعلق بنسبة عمولات وكلاء اللاعبين، والتي يحددها القانون، مؤكدًا أن تخطيها قد يضع النادي في مخالفة قانونية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن رئيس النادي اتخذ قرارًا وصفه بـ"الواقعي" بدلًا من اتخاذ قرار شعبوي، وهو ما دفع إدارة بشكتاش إلى الانسحاب من طاولة المفاوضات في الوقت الحالي.