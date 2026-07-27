لتوفير سلع غذائية مخفضة..انطلاق مهرجان التسوق الأول لجهاز مستقبل مصر بـ14منفذًا بقنا

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، انطلاق فعاليات "مهرجان التسوق الأول" الذي ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمختلف مراكز المحافظة، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 2 أغسطس، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المهرجان يقام تحت شعار "أعلى جودة بأفضل سعر"، ويضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية التي تلبي احتياجات الأسر بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح الببلاوي، أن المهرجان لا يقتصر على توفير السلع فقط، بل يشمل أيضًا عددًا من الفعاليات الترويجية والعروض المميزة، إلى جانب سحوبات على جوائز وقسائم شراء فورية للمترددين على المنافذ، بما يعزز من استفادة المواطنين ويحقق أهداف المبادرة، موجهًا الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح المهرجان.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تخصيص 14 منفذًا تغطي مختلف مراكز المحافظة، حيث تشمل 4 منافذ بمدينة قنا، و3 منافذ بمدينة نجع حمادي، ومنفذين بمركز أبوتشت، ومنفذين بمركز دشنا، بالإضافة إلى منفذ بكل من مراكز فرشوط، وقوص، ونقادة، وذلك لضمان سهولة وصول المواطنين إلى المنافذ والاستفادة من العروض المقدمة.

وتتضمن المنافذ بمدينة قنا العديد من المناطق، منها بجوار مجمع المواقف، وأمام ميدان الساعة، وبجوار مول فاميلي بشارع عمر الخيام، وبجوار محطة قطار قنا “مزلقان السكة الحديد”، فيما تقع منافذ نجع حمادي أمام نادي الشرطة، وبشارع 15 مايو خلف قاعة الزورد، وبجوار شركة بيع المصنوعات أمام بنك القاهرة.

كما تشمل المنافذ مركز فرشوط بجوار الوحدة المحلية، ومركز أبوتشت أمام معرض الزهور بالكوبري الشرقي وبجوار الإدارة التعليمية، وفي مركز دشنا أمام مركز الشرطة، وداخل موقف قنا، بالإضافة إلى منفذ مركز قوص بجوار المزلقان القديم أمام بنك القاهرة، ومنفذ مركز نقادة بجوار مجلس المدينة.

ودعا محافظ قنا، المواطنين إلى التوجه لمنافذ المهرجان والاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمها طوال فترة إقامته، مؤكدًا استمرار المحافظة في التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ المبادرات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.