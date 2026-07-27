18 شرطا .. شروط التقديم على أراضي مسكن بـ 17 مدينة

بدأ اليوم الاثنين التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج «مسكن» في 17 مدينة جديدة، وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستمر الحجز حتى الخميس 10 سبتمبر 2026.

يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى أن برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.

اراضي مسكن 2026

يتضمن الطرح الجديد يتضمن 2898 قطعة أرض سكنية، موزعة على محورين، حيث يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة، بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة، وذلك في عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

شروط الحجز في اراضي مسكن 2026

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).



ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم للحجز.



لا يحق للأسرة (الزوج – الزوجة) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها. وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كلاهما لحجز قطعة أرض أو أكثر من مدينة واحدة أو أكثر من مدينة، أو أكثر من مستوى، يتم استبعادهم من الحجز.



ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة) بمحور الأراضي (المتميزة – المتوسطة) ضمن برنامج «مسكن».

يحق لذوي الهمم أو ذويهم الحجز بولاية.



يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملًا لأحكامه.



قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله. وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق الأحكام الواردة باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها، مع السماح بتغيير الاستخدام فقط بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



يقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مبلغ الحجز يعد موافقة نهائية على هذه الشروط.



جميع المستندات المقدمة لحجز قطعة الأرض بالمدينة المراد الحجز بها، وكافة البيانات المحررة باستمارة الحجز صحيحة وتحت مسؤوليته، وفي حال ثبوت غير ذلك يكون مسؤولًا عن ذلك كامل المسؤولية القانونية والمدنية، ويحق للهيئة إلغاء كافة إجراءات الحجز أو التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.



معاينة قطع الأراضي المطروحة بالمدينة المراد الحجز بها المعاينة التامة النافية للجهالة وقبولها بحالتها الراهنة.



يتعهد المتقدم للحجز بالالتزام التام باستكمال سداد باقي قيمة الأرض التي تم تخصيصها له خلال شهر من إخطار التخصيص بأي من وسائل الاتصال الموضحة بكراسة الشروط (نسبة الاستكمال التي أبدى رغبته في سدادها والمدونة باستمارة الحجز). وفي حال عدم سداد هذه النسبة، لا يحق له تغييرها حتى تمام سداد قيمة الأرض وفقًا للمواعيد الموضحة بخطاب التخصيص،

ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط، يخضع للأسس والقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة، وتعد جميع هذه القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن جزءًا لا يتجزأ من شروط حجز قطعة الأرض حاليًا أو مستقبلًا.

رابط الحجز وكراسة الشروط

جميع التفاصيل الخاصة بالطرح، بما في ذلك شروط الحجز، وأسعار الأراضي، والمواقع، والمساحات، وآليات السداد، والضوابط المنظمة، ستكون متاحة من خلال كراسة الشروط والموقع الإلكتروني المخصص للطرح على الرابط https://reserve.newcities.gov.eg/

الأراضي المميزة

أوضح أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن محور الأراضي المميزة يشمل طرح 635 قطعة أرض، بواقع 4 قطع بمدينة الشروق، و24 قطعة بمدينة بدر، و206 قطعة بمدينة العبور الجديدة، وقطعة واحدة بمدينة 15مايو، و100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، و100 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و200 قطعة بمدينة قنا الجديدة.

الأراضي المتوسطة

كما يشمل محور الأراضي المتوسطة طرح 2263 قطعة أرض، بواقع 5 قطع بمدينة حدائق أكتوبر، و249 قطعة بمدينة السادات، و604 قطع بمدينة حدائق العاشر، و86 قطعة بمدينة السويس الجديدة، و400 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و108 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و321 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و145 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و197 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و148 قطعة بمدينة أخميم الجديدة.

وأوضح أن التقديم على الأراضي المطروحة يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج «مسكن»، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على كراسة الشروط وكافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالطرح، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، واستيفاء جميع الشروط والضوابط المقررة، مؤكدة أن جميع المعلومات المتعلقة بالطرح متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للحجز.