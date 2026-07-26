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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غدًا.. بدء حجز 2898 أرض سكنية ضمن برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة

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آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج «مسكن» في 17 مدينة جديدة، وذلك اعتبارًا من غدًا الاثنين 27 يوليو 2026 وحتى الخميس 10 سبتمبر 2026.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن طرح الأراضي الجديدة يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى أن برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.

وقالت وزيرة الإسكان: نحرص على أن تكون طروحات الأراضي السكنية متاحة بصورة مستمرة، وبمستويات ومساحات ومواقع متنوعة، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويمنحهم فرصة اختيار الموقع المناسب لهم، في إطار منظومة إلكترونية متطورة تيسر إجراءات التقديم والحجز، وتدعم مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الالتزام بالاشتراطات والضوابط التخطيطية والعمرانية المعتمدة لكل منطقة، ومراعاة الطابع والنماذج المعمارية المحددة لها عند تنفيذ المباني على قطع الأراضي المطروحة، بما يضمن الحفاظ على كل من الهوية وجودة البيئة العمرانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية ورئيس الوحدة المركزية لتنظيم طروحات الهيئة، أن الطرح الجديد يتضمن 2898 قطعة أرض سكنية، موزعة على محورين، حيث يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة، بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة، وذلك في عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور وليد عباس إنه يتم العمل على تطوير منظومة طرح الأراضي السكنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إجراءات التقديم والتخصيص، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في إدارة عمليات الطرح ، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتقليل الوقت والجهد.

وأكد نائب وزيرة الإسكان أن جميع التفاصيل الخاصة بالطرح، بما في ذلك شروط الحجز، وأسعار الأراضي، والمواقع، والمساحات، وآليات السداد، والضوابط المنظمة، ستكون متاحة من خلال كراسة الشروط والموقع الإلكتروني المخصص للطرح على الرابط https://reserve.newcities.gov.eg/، مطالبًا الراغبين في التقدم بضرورة مراجعة جميع الشروط والضوابط قبل استكمال إجراءات الحجز.

الأراضي المميزة

وفي السياق ذاته، أوضح  أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن محور الأراضي المميزة يشمل طرح 635 قطعة أرض، بواقع 4 قطع بمدينة الشروق، و24 قطعة بمدينة بدر، و206 قطعة بمدينة العبور الجديدة، وقطعة واحدة بمدينة 15مايو، و100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، و100 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و200 قطعة بمدينة قنا الجديدة.

الأراضي المتوسطة

كما يشمل محور الأراضي المتوسطة طرح 2263 قطعة أرض، بواقع 5 قطع بمدينة حدائق أكتوبر، و249 قطعة بمدينة السادات، و604 قطع بمدينة حدائق العاشر، و86 قطعة بمدينة السويس الجديدة، و400 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و108 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و321 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و145 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و197 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و148 قطعة بمدينة أخميم الجديدة.

وأوضح أن التقديم على الأراضي المطروحة يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج «مسكن»، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على كراسة الشروط وكافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالطرح، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، واستيفاء جميع الشروط والضوابط المقررة، مؤكدة أن جميع المعلومات المتعلقة بالطرح متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للحجز.

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