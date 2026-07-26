قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة تقتحم مسجدًا في عين شمس وتعتدي على المصلين أثناء الصلاة
رفع سيارة نقل محملة بالبنجر على طريق جمصة وإعادة الحركة المرورية
من 150 ألفًا إلى 600 ألف.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار والوقت المناسب للشراء
أستاذ هندسة النقل: تأميم قناة السويس كان قرارًا تاريخيًا أعاد لمصر أحد أهم أصولها الاستراتيجية
5 سيارات جديدة 2026 في السوق المصري.. أسعار ومواصفات وصور
صراع الـ40 مليون جنيه.. لماذا يتمسك الأهلي بضم حامد عبد الله؟
الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب أوسع: أي دعم لواشنطن سيُقابل برد مباشر
بدء العد التنازلي| تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد 5 أيام.. الخصم المباشر لدعم الخبز ينطلق أول أغسطس
إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية
رحلة طويلة عشناها سوا .. صلاح يوجه رسالة خاصة لـ أحمد حجازي
وزير السياحة يوجه بإنشاء مكتبة رقمية متكاملة في المتحف الكبير
رابطة الأندية تستقر على موعد مبدئي لقرعة الدوري الممتاز.. وانطلاق الموسم 20 أو 21 أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صراع الـ40 مليون جنيه.. لماذا يتمسك الأهلي بضم حامد عبد الله؟

حامد عبد الله
حامد عبد الله
محمود أحمد

يكثف النادي الأهلي تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة حيث دخلت إدارة الكرة في مفاوضات متقدمة مع نادي إنبي للتعاقد مع الجناح الشاب حامد عبد الله في إطار خطة بناء فريق قادر على المنافسة خلال الموسم الجديد.

ويأتي اهتمام الأهلي بضم لاعب إنبي في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز مركز الجناح الأيسر بعد رحيل محمود حسن تريزيجيه عن صفوف الفريق ليصبح البحث عن بديل يمتلك السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق أحد أهم أولويات القلعة الحمراء في الميركاتو الحالي.

الأهلي يبحث عن جناح جديد بعد رحيل تريزيجيه

يمثل مركز الجناح الأيسر أحد المراكز التي تحظى باهتمام كبير داخل الأهلي خلال الفترة الحالية بعدما أنهى النادي علاقته مع تريزيجيه بالتراضي ليبدأ رحلة البحث عن لاعب قادر على تقديم الإضافة الهجومية وتعويض خبرات اللاعب الدولي.

وترى إدارة الأهلي أن حامد عبد الله يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون أحد عناصر المستقبل داخل الفريق خاصة مع صغر سنه وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي إلى جانب التطور الذي ظهر عليه خلال مشاركته مع إنبي.

خلاف مالي يؤجل حسم الصفقة

ورغم رغبة الأهلي في إنهاء الصفقة فإن المفاوضات مع إنبي لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بسبب اختلاف وجهات النظر حول طريقة سداد قيمة الانتقال.

ويتمسك نادي إنبي بالحصول على 40 مليون جنيه مصري بشكل نقدي بالإضافة إلى بعض الامتيازات المالية المرتبطة بنسبة المشاركة مع الأهلي ونسبة إعادة البيع مستقبلًا إلى جانب مكافآت إضافية مرتبطة بأداء اللاعب.

في المقابل عرض الأهلي ضم اللاعب بنفس القيمة المالية التي أبرم بها صفقات أخرى مع إنبي خلال فترة الانتقالات الحالية حيث يرغب مسؤولو القلعة الحمراء في إتمام الصفقة مقابل 30 مليون جنيه مع إضافة بعض البنود التحفيزية وفقًا للنظام المتبع في التعاقدات الأخيرة بين الناديين.

إنبي والأهلي.. تعاون مستمر في سوق الانتقالات

وشهدت الفترة الأخيرة إتمام أكثر من صفقة بين الأهلي وإنبي حيث نجح الفريق الأحمر في ضم الثنائي أقطاي عبد الله وعلي محمود من النادي البترولي إلى جانب التحركات الحالية للتعاقد مع حامد عبد الله.

ويعتمد الأهلي في تعاقداته الأخيرة على استقطاب المواهب الشابة التي تمتلك فرصة للتطور بدلًا من الاعتماد فقط على الصفقات صاحبة الخبرات الكبيرة ضمن رؤية تستهدف بناء فريق للمستقبل مع الحفاظ على المنافسة على البطولات.

اللاعب يرغب في الانتقال للأهلي

ويحظى انتقال حامد عبد الله إلى الأهلي بترحيب كبير من اللاعب نفسه الذي يتطلع إلى خوض تجربة جديدة مع أحد أكبر الأندية الأفريقية خاصة أنه يرى أن الانتقال إلى القلعة الحمراء سيكون خطوة مهمة في مسيرته الكروية.

ويرغب اللاعب في حسم المفاوضات سريعًا من أجل الانضمام إلى فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد والحصول على فرصة للتأقلم مع زملائه والجهاز الفني قبل بداية المنافسات الرسمية.

أرقام حامد عبد الله مع إنبي

ويبلغ حامد عبد الله من العمر 20 عامًا ويعد من أبرز المواهب التي خرجت من قطاع الناشئين بنادي إنبي خلال الفترة الأخيرة.

وتم تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول في الموسم الماضي ونجح في لفت الأنظار بفضل قدراته الهجومية حيث شارك مع الفريق البترولي وسجل ثلاثة أهداف بالإضافة إلى صناعة أربعة أهداف لزملائه.

كما سبق للاعب تمثيل منتخب مصر للشباب وشارك في بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي وهو ما منحه خبرات دولية مبكرة رغم صغر سنه.

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه

ولا تتوقف تحركات الأهلي عند صفقة حامد عبد الله فقط حيث أبرم النادي عددًا من التعاقدات خلال الصيف الجاري من بينها ضم المغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي بالإضافة إلى التوصل لاتفاق مع الجزائري منصف بقرار لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء ملف التدعيمات قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة في ظل المشاركة في العديد من البطولات وعلى رأسها الدوري المصري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي الانتقالات الصيفية إنبي النادي الأهلي نادي إنبي حامد عبد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

وزارة الصحة والسكان

«الصحة»: تقديم 8.4 مليون خدمة مجانية لـ 3.4 مليون مواطن عبر 4790 قافلة طبية خلال عام

اد العزة .. من مصر إلى غزة

مساعدات غذائية وبترول.. القافلة الـ 242 تدخل إلى الفلسطينيين في غزة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس ذكرى الأربعين للقمص بيشوي فوزي

بالصور

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد