صراع الـ40 مليون جنيه.. لماذا يتمسك الأهلي بضم حامد عبد الله؟

يكثف النادي الأهلي تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة حيث دخلت إدارة الكرة في مفاوضات متقدمة مع نادي إنبي للتعاقد مع الجناح الشاب حامد عبد الله في إطار خطة بناء فريق قادر على المنافسة خلال الموسم الجديد.

ويأتي اهتمام الأهلي بضم لاعب إنبي في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز مركز الجناح الأيسر بعد رحيل محمود حسن تريزيجيه عن صفوف الفريق ليصبح البحث عن بديل يمتلك السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق أحد أهم أولويات القلعة الحمراء في الميركاتو الحالي.

الأهلي يبحث عن جناح جديد بعد رحيل تريزيجيه

يمثل مركز الجناح الأيسر أحد المراكز التي تحظى باهتمام كبير داخل الأهلي خلال الفترة الحالية بعدما أنهى النادي علاقته مع تريزيجيه بالتراضي ليبدأ رحلة البحث عن لاعب قادر على تقديم الإضافة الهجومية وتعويض خبرات اللاعب الدولي.

وترى إدارة الأهلي أن حامد عبد الله يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون أحد عناصر المستقبل داخل الفريق خاصة مع صغر سنه وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي إلى جانب التطور الذي ظهر عليه خلال مشاركته مع إنبي.

خلاف مالي يؤجل حسم الصفقة

ورغم رغبة الأهلي في إنهاء الصفقة فإن المفاوضات مع إنبي لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بسبب اختلاف وجهات النظر حول طريقة سداد قيمة الانتقال.

ويتمسك نادي إنبي بالحصول على 40 مليون جنيه مصري بشكل نقدي بالإضافة إلى بعض الامتيازات المالية المرتبطة بنسبة المشاركة مع الأهلي ونسبة إعادة البيع مستقبلًا إلى جانب مكافآت إضافية مرتبطة بأداء اللاعب.

في المقابل عرض الأهلي ضم اللاعب بنفس القيمة المالية التي أبرم بها صفقات أخرى مع إنبي خلال فترة الانتقالات الحالية حيث يرغب مسؤولو القلعة الحمراء في إتمام الصفقة مقابل 30 مليون جنيه مع إضافة بعض البنود التحفيزية وفقًا للنظام المتبع في التعاقدات الأخيرة بين الناديين.

إنبي والأهلي.. تعاون مستمر في سوق الانتقالات

وشهدت الفترة الأخيرة إتمام أكثر من صفقة بين الأهلي وإنبي حيث نجح الفريق الأحمر في ضم الثنائي أقطاي عبد الله وعلي محمود من النادي البترولي إلى جانب التحركات الحالية للتعاقد مع حامد عبد الله.

ويعتمد الأهلي في تعاقداته الأخيرة على استقطاب المواهب الشابة التي تمتلك فرصة للتطور بدلًا من الاعتماد فقط على الصفقات صاحبة الخبرات الكبيرة ضمن رؤية تستهدف بناء فريق للمستقبل مع الحفاظ على المنافسة على البطولات.

اللاعب يرغب في الانتقال للأهلي

ويحظى انتقال حامد عبد الله إلى الأهلي بترحيب كبير من اللاعب نفسه الذي يتطلع إلى خوض تجربة جديدة مع أحد أكبر الأندية الأفريقية خاصة أنه يرى أن الانتقال إلى القلعة الحمراء سيكون خطوة مهمة في مسيرته الكروية.

ويرغب اللاعب في حسم المفاوضات سريعًا من أجل الانضمام إلى فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد والحصول على فرصة للتأقلم مع زملائه والجهاز الفني قبل بداية المنافسات الرسمية.

أرقام حامد عبد الله مع إنبي

ويبلغ حامد عبد الله من العمر 20 عامًا ويعد من أبرز المواهب التي خرجت من قطاع الناشئين بنادي إنبي خلال الفترة الأخيرة.

وتم تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول في الموسم الماضي ونجح في لفت الأنظار بفضل قدراته الهجومية حيث شارك مع الفريق البترولي وسجل ثلاثة أهداف بالإضافة إلى صناعة أربعة أهداف لزملائه.

كما سبق للاعب تمثيل منتخب مصر للشباب وشارك في بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي وهو ما منحه خبرات دولية مبكرة رغم صغر سنه.

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه

ولا تتوقف تحركات الأهلي عند صفقة حامد عبد الله فقط حيث أبرم النادي عددًا من التعاقدات خلال الصيف الجاري من بينها ضم المغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي بالإضافة إلى التوصل لاتفاق مع الجزائري منصف بقرار لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء ملف التدعيمات قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة في ظل المشاركة في العديد من البطولات وعلى رأسها الدوري المصري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية.