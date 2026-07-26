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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأولى على أدبي بالثانوية الأزهرية: أتمنى الالتحاق بكلية اللغات والترجمة

الطالبة سما المسلماني الأولى على القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية
الطالبة سما المسلماني الأولى على القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية
إسراء صبري

قالت الطالبة سما المسلماني الأولى على القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية والحاصلة على مجموع 585 درجة بنسبة 99.15%، إنها لم تستوعب في البداية خبر تفوقها، مؤكدة أن فرحتها تضاعفت عندما تلقت اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإبلاغها بالنتيجة. 

وأضافت في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الاتصال كان لحظة استثنائية بالنسبة لها، معربة عن حمدها لله على هذا الإنجاز.

وأوضحت سما أن تجربة الدراسة تزامنت مع متابعة شقيقتها سلمى، التي حصلت على مجموع 96% في القسم العلمي، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالقلق على شقيقتها كما كانت تقلق على نفسها، قبل أن يكللهما الله بالنجاح. 

وتابعت، أن شقيقتها لم تحسم بعد الكلية التي ستلتحق بها، لكنها قد تتجه إلى كلية الصيدلة مثل والديهما، بينما تطمح هي إلى الالتحاق بكلية اللغات والترجمة. 

وأكدت أن حفظ القرآن الكريم كان من أهم أسباب تفوقها، إذ منحها بركة في الوقت وساعدها على استيعاب العدد الكبير من المواد الدراسية بالأزهر.

وأضافت الأولى على القسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية أنها اعتادت مع شقيقتها، بعد العودة من الدروس، على الحصول على قسط من الراحة ثم السهر معًا لاستكمال المذاكرة، مؤكدة أن تنظيم الوقت والاستمرار في الدراسة كانا من عوامل النجاح. 

ووجهت نصيحة إلى طلاب الثانوية الأزهرية والثانوية العامة بضرورة المذاكرة أولًا بأول، وعدم تراكم الدروس، والاستماع إلى توجيهات المعلمين لأنهم يحرصون على مصلحة طلابهم. 

كما دعت الطلاب خلال فترة الامتحانات إلى التوكل على الله والثقة بأن الله لن يضيع تعبهم وجهدهم طوال العام، مؤكدة أن هذه المرحلة هي الأصعب، لكنها تنتهي بالتوفيق لمن يجتهد ويأخذ بالأسباب.

الثانوية الأزهرية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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