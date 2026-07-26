قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال جثة طفل مجهول الهوية غرق بالترعة الإبراهيمية بأسيوط
سيدة تقتحم مسجدًا في عين شمس وتعتدي على المصلين أثناء الصلاة
رفع سيارة نقل محملة بالبنجر على طريق جمصة وإعادة الحركة المرورية
من 150 ألفًا إلى 600 ألف.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار والوقت المناسب للشراء
أستاذ هندسة النقل: تأميم قناة السويس كان قرارًا تاريخيًا أعاد لمصر أحد أهم أصولها الاستراتيجية
5 سيارات جديدة 2026 في السوق المصري.. أسعار ومواصفات وصور
صراع الـ40 مليون جنيه.. لماذا يتمسك الأهلي بضم حامد عبد الله؟
الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب أوسع: أي دعم لواشنطن سيُقابل برد مباشر
بدء العد التنازلي| تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد 5 أيام.. الخصم المباشر لدعم الخبز ينطلق أول أغسطس
إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية
رحلة طويلة عشناها سوا .. صلاح يوجه رسالة خاصة لـ أحمد حجازي
وزير السياحة يوجه بإنشاء مكتبة رقمية متكاملة في المتحف الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشارقة الرياضية تنقل مباريات برشلونة الودية في معسكر إنجلترا عبر نايل سات

برشلونة
برشلونة
حسن العمدة

أعلنت قناة الشارقة الرياضية حصولها على حقوق إذاعة مباريات برشلونة الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في إنجلترا، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات، لتتيح للجماهير العربية متابعة استعدادات الفريق الكتالوني للموسم الجديد مجانًا.

وتأتي الخطوة في إطار حرص القناة على نقل أبرز الأحداث الكروية، حيث يخوض برشلونة بقيادة المدير الفني الألماني هانز فليك سلسلة من المباريات الودية بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تحظى مباريات برشلونة بمتابعة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، خاصة مع ترقب الظهور الأول لعدد من اللاعبين الشباب، إلى جانب نجوم الفريق، خلال فترة الإعداد التي يسعى خلالها الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل ضربة البداية الرسمية للموسم.

قناة الشارقة الرياضية مباريات برشلونة الودية برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

وزارة الصحة والسكان

«الصحة»: تقديم 8.4 مليون خدمة مجانية لـ 3.4 مليون مواطن عبر 4790 قافلة طبية خلال عام

اد العزة .. من مصر إلى غزة

مساعدات غذائية وبترول.. القافلة الـ 242 تدخل إلى الفلسطينيين في غزة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس ذكرى الأربعين للقمص بيشوي فوزي

بالصور

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد