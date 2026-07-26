الشارقة الرياضية تنقل مباريات برشلونة الودية في معسكر إنجلترا عبر نايل سات

أعلنت قناة الشارقة الرياضية حصولها على حقوق إذاعة مباريات برشلونة الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في إنجلترا، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات، لتتيح للجماهير العربية متابعة استعدادات الفريق الكتالوني للموسم الجديد مجانًا.

وتأتي الخطوة في إطار حرص القناة على نقل أبرز الأحداث الكروية، حيث يخوض برشلونة بقيادة المدير الفني الألماني هانز فليك سلسلة من المباريات الودية بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تحظى مباريات برشلونة بمتابعة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، خاصة مع ترقب الظهور الأول لعدد من اللاعبين الشباب، إلى جانب نجوم الفريق، خلال فترة الإعداد التي يسعى خلالها الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل ضربة البداية الرسمية للموسم.