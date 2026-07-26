بعد الاعتزال.. أحمد حجازي يقترب من منصب جديد داخل نادي نيوم السعودي

أسدل أحمد حجازي الستار على مسيرة كروية حافلة امتدت لأكثر من 17 عامًا، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، ليضع نهاية لرحلة مميزة خاض خلالها تجارب عديدة بين الملاعب المصرية والأوروبية والسعودية، وترك خلالها بصمة واضحة كأحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية الحديث.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، تتجه إدارة نادي نيوم السعودي للاستفادة من خبرات أحمد حجازي خارج المستطيل الأخضر، من خلال منحه منصبًا إداريًا داخل النادي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطوة خلال الأيام المقبلة.

وكان حجازي قد أعلن اعتزاله أمس السبت، بعد مشوار حافل بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي، حيث كان آخر ظهور له بقميص نيوم السعودي، الذي ساهم معه في تحقيق الصعود إلى دوري روشن للمحترفين.

وخلال مسيرته، خاض أحمد حجازي تجارب احترافية في عدد من الدوريات الكبرى، بعدما لعب في مصر ثم إيطاليا وإنجلترا والسعودية، كما كان أحد الركائز الأساسية في صفوف منتخب مصر لسنوات طويلة، وشارك في العديد من البطولات الكبرى.

ومن المنتظر أن يبدأ حجازي فصلًا جديدًا في مسيرته داخل كرة القدم، مستفيدًا من خبراته الكبيرة التي اكتسبها طوال سنوات اللعب، بعدما أنهى رحلته كلاعب تاركًا إرثًا مميزًا مع الأندية التي ارتدى قمصانها ومنتخب بلاده.