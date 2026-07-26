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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدا.. مركز الوافدين بالأزهر ينظم احتفالية لتكريم أوائل مسابقة مئذنة الشعر العربي

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،
فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،
إيمان طلعت

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بـ الأزهر الشريف احتفالية لتكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة «مئذنة الشعر العربي» في موسمها الخامس لعام ٢٠٢٥، وذلك يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة (١١) الحادية عشرة صباحًا، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور فضيلة الشيخ/ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وأ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشؤون الوافدين، والسفير ناجي الناجي، نائب سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ولفيف من قيادات وعلماء وطلاب وطالبات الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من السفراء والوزراء.

وتشمل الاحتفالية عددًا من الفقرات، تتضمن تلاوةً من القرآن الكريم، وإلقاء الفائزين مختاراتٍ من قصائدهم، كما سيتم توزيع الجوائز على الأوائل، وتكريم السادة المحكمين، والمدقق اللغوي للديوان.

فى سياق اخر.. يعقد الأزهر الشريف، مؤتمر صحفي اليوم الأحد لـ إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدارسي الحالي 2025-2026 على أن يتم إتاحتها مباشرة على بوابة الأزهر الإلكترونية بعد انتهاء المؤتمر.

نتيجة الثانوية الازهرية 

ومن المقرَّر أن يتناول المؤتمر الصحفي إعلان نسبة النجاح العامة، وإحصاءات النتيجة، ومؤشرات الأداء، وأبرز ملامح أعمال الامتحانات والتصحيح، والجهود التي بُذلت لتيسير الامتحانات على أبنائنا الطلاب، وتوفير البيئة المناسبة لأداء امتحاناتهم.

وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية، والحاصلين على المركز الأول لفئة ذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

أبناء الأزهر المتفوقين

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن أبناء الأزهر المتفوقين هم الثروة الحقيقية لوطنهم وأمتهم، وأن ما حققوه من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم.

واشار إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه الذين يثبتون في كل عام أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم، وأنهم خير سفراء لرسالته الوسطية في المستقبل.

وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لكل أبنائه المجتهدين، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان والعلم، وأن بناء العقول الواعية هو الضمانة الأساسية لمستقبل الأوطان ونهضتها، وأن الأمة تعقد آمالًا كبيرة على شبابها المتفوق القادر على الجمع بين التميز العلمي، والوعي الوطني، والقيم الأخلاقية.

وقال الإمام الأكبر، إن التفوق ليس نهاية الطريق، وإنما بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا الطلاب الأوائل إلى مواصلة الاجتهاد والبحث والابتكار، وتسخير علمهم لخدمة دينهم ووطنهم والإنسانية، وأن يكونوا نماذج مضيئة تحتذي بها الأجيال القادمة في الجد والاجتهاد وحسن الخلق.

كما وجَّه تحية تقدير ووفاء إلى أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ما قدموه من رعاية وتضحية وصبر، وأن الأسرة الواعية والمعلم المخلص هما الركيزتان الأساسيتان في صناعة التفوق وبناء أجيال تحمل رسالة العلم والوسطية والعطاء.

من جانبهم، أعرب الطلاب الأوائل عن بالغ سعادتهم باتصالات فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدين أن فرحتهم بالتفوق وحدها لم تكن هي الأجمل، بل تضاعفت باتصال فضيلته، قائلين: "لقد شعرنا أن سنوات الاجتهاد والتعب تُوِّجت بهذه الكلمات الأبوية الصادقة، وأن تهنئة فضيلته تمثل أعظم تكريم لمسيرتنا التعليمية، ووسامًا سنظل نعتز به طوال حياتنا".

مئذنة الشعر العربي مركز الوافدين بالأزهر أوائل مسابقة مئذنة الشعر العربي

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