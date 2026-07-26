موعد حجز الأراضي المتوسطة بـ 17 مدينة جديدة في مشروع مسكن7

تتصدر تفاصيل طرح أراضي برنامج «مسكن 7» محركات البحث، عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة 2898 قطعة أرض سكنية جديدة موزعة على 17 مدينة عمرانية، حيث حددت الوزارة موعد فتح باب الحجز إلكترونياً عبر منصة «مسكن»، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية وتوفير فرص استثمارية وعقارية واعدة لمختلف شرائح المواطنين.

موعد ومقدم حجز أراضي «مسكن 7» المتوسطة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز إلكترونياً عبر منصة «مسكن» بداية من الاثنين 27 يوليو 2026 وحتى 10 سبتمبر 2026.

وحددت الوزارة قيمة مقدم جدية الحجز للأراضي المتوسطة المطروحة ضمن المرحلة السابعة من برنامج «مسكن»، حيث يبلغ 25 ألف جنيه للقطعة الواحدة في 7 مدن جديدة.

شروط حجز أراضي «مسكن 7» المتوسطة

حددت كراسة شروط المرحلة السابعة من برنامج «مسكن» مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت كالتالي:

1-أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصا طبيعيا، ولا يجوز التقديم للشركات أو المؤسسات.

2-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم.

3-لا يسمح للزوج أو الزوجة بالتقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة ضمن المدن المطروحة.

4-ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم أو لأي فرد من أفراد أسرته.

5-يحق للأشخاص ذوي الهمم أو من ينوب عنهم قانونيًا التقدم للحجز.

6-في حال تقدم أكثر من شخص على نفس قطعة الأرض داخل المدينة، تكون الأولوية لمن يلتزم بسداد النسبة الأعلى من قيمة الأرض.

7-يلتزم المتقدم بسداد النسبة التي حددها في استمارة الحجز من إجمالي قيمة الأرض، ولا يجوز تعديل هذه النسبة بعد التخصيص حتى إتمام سداد كامل قيمة الأرض وفقًا للمواعيد المحددة في إخطار التخصيص.

رابط تحميل كراسة شروط أراضي «مسكن 7» المتوسطة PDF

يمكن للراغبين في الحجز الاطلاع على كراسة شروط أراضي «مسكن 7» المتوسطة بصيغة PDF لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالطرح وإجراءات الحجز ونسب السداد والاشتراطات المطلوبة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــا.

أماكن طرح أراضي «مسكن 7» المتوسطة

تضمن طرح المرحلة السابعة من برنامج «مسكن» للأراضي المتوسطة 2263 قطعة أرض موزعة على عدد من المدن الجديدة، وتشمل:

1-حدائق أكتوبر.

2-مدينة السادات.

3-حدائق العاشر من رمضان.

4-السويس الجديدة.

5-برج العرب الجديدة.

6-الفيوم الجديدة.

7-بني سويف الجديدة.

8-أسيوط الجديدة.