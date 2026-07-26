فرج عامر: منافسة الأهلي وبيراميدز رفعت سعر أسد الحملاوي إلى 5 ملايين يورو

قال فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المهاجم السويدي من أصل فلسطيني أسد الحملاوي، البالغ من العمر 25 عامًا، كان يُقدر سعره السوقي قبل شهرين بمليون يورو، مشيرًا إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات لضمه بعدما أبدى اهتمامًا بالتعاقد معه، بينما طلب ناديه 3 ملايين يورو، قبل أن تقترب المفاوضات من الحسم مقابل مليوني يورو.

أسد الحملاوي

وأضاف عامر أن دخول بيراميدز على خط المفاوضات أدى إلى تصاعد المنافسة مع الأهلي، وهو ما تسبب في ارتفاع قيمة الصفقة بشكل كبير، مؤكدًا أن الأهلي لم ينسحب من السباق إلا بعدما وصل المقابل المطلوب إلى 5 ملايين يورو، واختتم حديثه بقوله: "وللقصة بقية سوف نتابعها".

وفي سياق آخر، أشار فرج عامر إلى وجود أجواء غير مريحة داخل الوسط الكروي المصري، مؤكدًا أن المشهد لا يزال غير واضح مع استمرار التغييرات، معربًا عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة أفضل، ومستشهدًا بالمقولة: "تستخدم نفس الناس، يستخدموا نفس الطريقة، تحصد نفس النتيجة"، قبل أن يختتم بالدعاء بأن يحفظ الله مصر ويكتب لها الخير دائمًا.