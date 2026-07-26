فرج عامر: بن شرقي تصرف بعقلانية وفضّل الاستمرار مع الأهلي

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بموقف المغربي أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب تعامل مع الأمور باحترافية وعقلانية خلال الفترة الأخيرة.

أشرف بن شرقي

وقال فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن بن شرقي "لاعب ذكي ومحترم"، مشيرًا إلى أنه وافق على تخفيض قيمة عقده، مفضلًا الاستمرار مع الأهلي بدلًا من الرحيل.

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل الجدل الدائر حول مستقبل عدد من لاعبي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط تقارير تتحدث عن إعادة هيكلة عقود بعض اللاعبين داخل الفريق.