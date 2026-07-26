فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية.

تفاصيل إطلاله ياسمين رئيس

ظهرت ياسمين رئيس، مرتدين فستان صيفي يتناسب مع أجواء البحر باللون الزيتي ذا تصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين رئيس، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتظهر بشكل بسيط وناعم يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت ياسمين رئيس، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها مع وضع قبعة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين رئيس