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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم .. النطق بالحكم على البلوجر هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال

هدير
هدير
رامي المهدي

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، حكمها علي البلوجر هدير عبد الرازق، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال .

كواليس محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق

وتواجه هدير عبد الرازق اتهامات تتعلق بإخفاء وتمويه مصادر أموال يُشتبه في كونها متحصلة من أنشطة غير مشروعة، وهي الاتهامات التي دفعت جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات تحفظية سابقة، من بينها التحفظ على بعض الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية، لحين إنتهاء التحقيقات والفصل القضائي النهائي.

تأتي القضية ضمن سلسلة من التطورات القضائية التي ارتبط اسم المتهمة بها خلال الفترة الماضية، حيث تتابع جهات التحقيق فحص حركة الأموال والتحويلات المالية، وبيان مدى ارتباطها بوقائع محل التحقيق، تمهيدًا للوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن الاتهامات المنسوبة إليها.

وقررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق بتهمة الإتجار في المخدرات لجلسة 13 مايو.

وحدّدت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر أولى جلسات استئناف أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالحبس 6 أشهر.


 

محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق

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