الشاعر عمرو حسن يروي موقفًا طريفًا مع عمرو دياب: «بعتله أغنية عمل لي بلوك»

كشف الموسيقار والشاعر عمرو حسن عن موقفاً طريفاً جمعه بالهضبة عمرو دياب منذ أكثر من 10 سنوات، انتهى بـ "بلوك".

وكتب عمرو حسن عبر حسابه علي موقع"فيسبوك":"من عشر سنين صديق اداني رقم عمرو دياب وقالي ميصحش واحد زيك مايكونش له اغاني ف مصر وفضل يأنبني، اقتنعت بكلامه قولت بلاش تقصير بعت له أغنيه، عمل لي بلوك ".



وكان قد احتفل الشاعر عمرو حسن بعقد قرانه مؤخراً ، حيث شارك مجموعة من اللقطات من مراسم كتب الكتاب .

ويواصل عمرو حسن حصد النجاح على المستويين الفني والشخصي، وسط دعم واسع من جمهوره، الذي حرص على تهنئته ومشاركته فرحته بهذه المناسبة.