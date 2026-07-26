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هجوم بالشاحنة في برلين .. قتيـ.ـل و16 مصابًا والشرطة تلغي الاحتفالات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم بالشاحنة في برلين .. قتيـ.ـل و16 مصابًا والشرطة تلغي الاحتفالات

استنفار أمني وقوات الانقاذ والاسعاف في برلين
استنفار أمني وقوات الانقاذ والاسعاف في برلين
محمد على

صدمت شاحنة حشدًا من الأشخاص الذين تجمعوا لحضور فعالية في برلين، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين على الأقل، ودفع الشرطة إلى إلغاء الاحتفالات وحفل موسيقي في العاصمة الألمانية بعد ساعات من انطلاقهما.

وأفادت الشرطة بأن بعض المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة تهدد حياتهم.

وفي منشور عبر منصة إكس، دعت الشرطة الجميع إلى مغادرة موقع الحادث فورًا، فيما كانت سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء يقدمون الإسعافات الأولية للمصابين.

وبحسب الشرطة، اقتحمت شاحنة بيضاء حديقة تيرجارتن المجاورة للمسار الذي مرت به المسيرة في وقت سابق، ودهست عددًا من الأشخاص قبل أن تصطدم بشجرة.

ولم تتمكن الشرطة من تحديد عدد الضباط الذين تم نشرهم في موقع الحادث، لكنها أكدت أن العدد كان "كبيرًا للغاية".

وقال ضابط الشرطة فلوريان ناث، في مقطع فيديو قصير نُشر على حساب شرطة برلين عبر منصة إكس: "نجري بحثًا مكثفًا عن المشتبه بهم المحتملين".

وفي وقت لاحق، صرح المتحدث باسم الشرطة، ألكسندر كلوت، لوكالة أسوشيتد برس، قائلًا: "في هذه المرحلة، لا نعرف أي شيء عن دوافع محتملة، أو هوية الجاني أو الجناة، أو أي تفاصيل أخرى من هذا القبيل".

من جانبه، أعرب عمدة برلين، كاي فيجنر، عن صدمته، قائلًا: "تعرض التجمع للهجوم بأبشع طريقة".

قال فيجنر: "هذا هجوم على مجتمعنا الحر والمتعدد الثقافات. لدي ثقة في الشرطة والسلطات الأمنية، التي ستعمل على مدار الساعة للتحقيق في الأمر".

الشرطة الإسعاف برلين

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