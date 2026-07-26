قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال افتتاح «أغصان الزيتون».. البابا تواضروس يدعو لاستثمار أوقات الفراغ ويؤكد: بناء الإنسان أهم من تشييد المباني
رحلة عُمرة هدية النجاح .. البراء طارق يروي رحلة التفوّق في الثانوية الأزهرية | صور
أمير هشام يكشف موقف معتمد جمال من قيادة المنتخب الأولمبي
أيقونة التسارع.. فيراري F80 الخارقة بقوة 1200 حصان
أدوية أورام ورشاش فلفل .. ممنوعات مع مسافرين في مطار القاهرة | ضبطية
مُشيدًا بمجمع أغصان الزيتون.. البابا تواضروس: الإنسان يحتاج إلى «واحات» تمنحه الراحة وسط ضغوط الحياة|صور
بورسعيد تواصل منع السباحة بشواطئها لليوم الثالث
قداسة البابا تواضروس يفتتح مباني خدمة «أغصان الزيتون» بالعبور | صور
شقيقة محمد صلاح تخطف القلوب فى أحدث ظهور عبر الفيس بوك .. شاهد
عاجل .. وكالة إيرانية: سماع دوي انفجار في بندر عباس
عضو مجلس نواب: انقطاع الكهرباء في الشرقية استمر 48 ساعة .. لهذا السبب
ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أدوية أورام ورشاش فلفل .. ممنوعات مع مسافرين في مطار القاهرة | ضبطية

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة خالد عبدالعظيم مدير الجمرك من ضبط  ٣ محاولات تهرب لكمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية وعدد من بخاخ الدفاع عن النفس (رشاش الفلفل ) بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية  وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

جاءت المحاولة الأولى والثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية القادمة من السعودية ، اشتبه أحمد السيد عبد الرحمن مأمور اللجنة الجمركية في راكبين مصريين الجنسية أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة الجمركية مسرعين وسط الزحام.

قام تامر عادل و أحمد يس مديرا الحركة بتكليف مصطفي عبد الوهاب صادق مأمور الجمرك بتفتيش الراكبين فتبين وجود 12 علبة أدوية بشرية لعلاج أورام السرطان و 40 قلم مونچارو الخاص بعلاج السكر والتخسيس وسط وجبات الطعام في أيدي الركاب

قرر أحمد علي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ١ بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط جمركي أرقام 22 و 23 و٢٤ لسنة 2026، بعد العرض على يوسف فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

وكانت المحاولة الثالثة اثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة العربية القادمة من إسطنبول ، اشتبه وليد عبد الستار في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وقام تامر عادل مدير الحركة بتكليف أحمد السيد عاطف بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 10 بخاخ يستخدم للدفاع عن النفس (رشاش الفلفل ) مخبأة وسط الملابس بحقائبه .

وجاء ذلك بالتعاون مع فريق الفحص بالاشعة المكون من محمد زغلول أحمد وأحمد سيد أحمد ومحمد موافي رئيس قسم الفحص بالاشعة وأحمد عبد الرؤوف مدير العمليات تحت رئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

ترشيحاتنا

المخلفات

إدارة المخلفات : مصر تنتج 1.8 مليون طن وقود بديل لمصانع الأسمنت

المخلفات

إدارة المخلفات: التوسع في «الجمع السكني» 100%.. والقطاع الخاص يتفوق على الحكومة بمنظومة النظافة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

هل يطيح اليوان الصيني بالدولار؟ عادل حمودة يحسم الجدل

بالصور

إطلالة شبابية .. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهور مبهر

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد