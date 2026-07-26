أدوية أورام ورشاش فلفل .. ممنوعات مع مسافرين في مطار القاهرة | ضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة خالد عبدالعظيم مدير الجمرك من ضبط ٣ محاولات تهرب لكمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية وعدد من بخاخ الدفاع عن النفس (رشاش الفلفل ) بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

جاءت المحاولة الأولى والثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة العربية القادمة من السعودية ، اشتبه أحمد السيد عبد الرحمن مأمور اللجنة الجمركية في راكبين مصريين الجنسية أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة الجمركية مسرعين وسط الزحام.

قام تامر عادل و أحمد يس مديرا الحركة بتكليف مصطفي عبد الوهاب صادق مأمور الجمرك بتفتيش الراكبين فتبين وجود 12 علبة أدوية بشرية لعلاج أورام السرطان و 40 قلم مونچارو الخاص بعلاج السكر والتخسيس وسط وجبات الطعام في أيدي الركاب

قرر أحمد علي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ١ بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط جمركي أرقام 22 و 23 و٢٤ لسنة 2026، بعد العرض على يوسف فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

وكانت المحاولة الثالثة اثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة العربية القادمة من إسطنبول ، اشتبه وليد عبد الستار في راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وقام تامر عادل مدير الحركة بتكليف أحمد السيد عاطف بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 10 بخاخ يستخدم للدفاع عن النفس (رشاش الفلفل ) مخبأة وسط الملابس بحقائبه .

وجاء ذلك بالتعاون مع فريق الفحص بالاشعة المكون من محمد زغلول أحمد وأحمد سيد أحمد ومحمد موافي رئيس قسم الفحص بالاشعة وأحمد عبد الرؤوف مدير العمليات تحت رئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.