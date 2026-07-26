عاجل .. وكالة إيرانية: سماع دوي انفجار في بندر عباس

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

ذكرت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، أن صوت الانفجار سُمع في عدد من مناطق المدينة، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن أي معلومات إضافية حول موقع الانفجار أو حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مصادر أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق في الوقت الحالي على توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.

وذكر التقرير أن هذا الموقف جاء بالتزامن مع إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان بشأن الوضع في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذا المسار الدبلوماسي أثّر في قرار البيت الأبيض.

وبحسب التقرير، أصدر ترامب توجيهات بوقف الهجمات ضد إيران في الوقت الراهن، إلا أن الموقع لم يوضح طبيعة التفاهمات التي جرت بين طهران ومسقط، كما لم يحدد ما إذا كان تعليق العمليات العسكرية إجراءً مؤقتاً أم جزءاً من اتفاق أوسع بين الأطراف المعنية.