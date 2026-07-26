أمير هشام يفجر مفاجأة: بعض المحسوبين على الزمالك حاولوا تعطيل حصول النادي على الرخصة الإفريقية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مصدر داخل اتحاد الكرة كشف كواليس حصول نادي الزمالك على الرخصة الإفريقية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: المصدر أكد ان الزمالك قام بإرسال مستندات تثبت الانتهاء من جميع القضايا التي صدر فيها احكام نهائية قبل 31 مارس.

وأضاف: اوليكساندريا الأوكراني قام بمخاطبة اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية ليؤكد عدم حصوله على مستحقات صفقة بيزيرا، والزمالك قام بالرد وارسل صورة من التحويلات البنكية التي قام بإرسالها للنادي الأوكراني وإبراهيما نداي.

وأضاف: هناك عطلة في البنوك داخل مصر وسيتم استلام مستحقاتهم في أول يوم عمل للبنوك، واتحاد الكرة وافق على ملف الزمالك الخاص بالرخصة بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وفجر أمير هشام مفاجأة، مؤكدًا بأن البعض من خارج نادي الزمالك ومحسوبين على النادي حاولوا تحريض بعض الأطراف الأخرى لتعطيل الإجراءات الخاصة بحصول نادي الزمالك على الرخصة الإفريقية.