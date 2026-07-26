اتحاد الكرة يحسم موعد غلق باب القيد الصيفي استعدادًا للموسم الجديد

تستعد جماهير الكرة المصرية لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027، وسط ترقب كبير لما ستشهده البطولة من منافسة قوية بين الأندية، خاصة بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، وعودة التركيز إلى البطولات المحلية. ويترقب الجميع أيضًا الموعد الرسمي لإغلاق باب القيد الصيفي، والذي يمثل المرحلة الأخيرة أمام الأندية لإبرام صفقاتها وتدعيم صفوفها قبل انطلاق المنافسات.

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، موعد غلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز، حيث تقرر أن يكون يوم 15 أغسطس 2026 هو آخر موعد لتسجيل اللاعبين ضمن قوائم الأندية المشاركة في الموسم الجديد.

ويمنح هذا القرار الأندية فرصة أخيرة لإنهاء تعاقداتها وترتيب قوائمها بصورة نهائية قبل ضربة البداية.

نظام جديد لمسابقة الدوري الممتاز

يشهد الموسم الجديد تطبيق نظام مختلف لمسابقة الدوري، إذ تُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، قبل أن يتم تقسيم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى، المعروفة بمجموعة المنافسة على اللقب، ستة أندية تتنافس على التتويج بالبطولة، بينما تضم المجموعة الثانية أربعة عشر فريقًا يتنافسون على البقاء، على أن تهبط أربعة أندية في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، وهو ما يزيد من قوة المنافسة سواء في القمة أو القاع.

أول توقف للمسابقة بسبب المنتخب الوطني

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف منافسات الدوري الممتاز بشكل مبدئي اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026، لإفساح المجال أمام إقامة معسكر المنتخب الوطني، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة ترتيب أجندة المنتخب بعد مشاركته في كأس العالم 2026، والتي أنهاها منتخب مصر عند دور الستة عشر، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليبدأ بعدها المنتخب مرحلة جديدة من التحضير للمنافسات المقبلة، بالتوازي مع انطلاق موسم محلي ينتظر أن يكون حافلًا بالإثارة والندية